港股黑期低水330點　油價上周累跌11%

●踏入亞洲時段，美匯指數升至105.03；港匯見7.7823；離岸人民幣(CNH)報6.9677；美元兌日圓處136.73；歐元報1.052，英鎊報1.224。金價處1,796.04美元。布油報77.03美元，紐油報71.91美元。比特幣輕微下跌，報1.7萬美元。道指期貨跌50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水330點。

●道指上周五(9日)收報33,476點，跌305點或0.9%；標指收報3,934點，跌29點或0.73%；納指收報11,004點，跌77點或0.7%。道指上周累計下跌2.77%，為9月以來最差月度表現，標指累跌3.37%，納指跌3.99%。

●港股ADR指數上周五下跌，按比例計算，收報19,557點，跌342點。

●即月恒生指數夜期上周五收報19,697點，跌249點，低水204點，成交19,624張。

●紐約期油上周五跌0.44美元或0.61%，收報每桶71.02美元，創年內新低；倫敦布蘭特期油收報每桶76.1美元，跌0.05美元或0.06%。上周累計，紐油和布油分別跌11.2%和11%。

●紐約期金上周五收報每安士1,810.7美元，升9.2美元或0.51%，上周累升不足1%。

●英國富時100指數上周五收報7,476點，升4點或0.06%；德國DAX指數收報14,370點，升106點或0.74%；法國CAC指數收報6,677點，升30點或0.46%。

●碧桂園服務公布，主席楊惠妍擬按每股21.33元，減持2.37億股碧服，料套現50.55億元。配售價較該股上周五收市價23.95元折讓約10.93%。

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