科濟藥業：澤沃基奧侖賽注射液耐受性良好及安全性可控

LUMMICAR STUDY 1的關鍵性II期研究的初步結果顯示，澤沃基奧侖賽注射液的耐受性良好，安全性可控，在既往接受過多線治療且預後不良的R/R MM患者中顯示了深度和持久的緩解。

澤沃基奧侖賽注射液基於中國I/II期臨床試驗(LUMMICAR STUDY 1)的新藥上市申請已被國家藥品監督管理局受理。科濟藥業正在北美開展1b/2期臨床試驗(LUMMICAR STUDY 2)，以評估澤沃基奧侖賽注射液用於治療復發/難治多發性骨髓瘤的安全性及療效。公司也計劃進行其他臨床試驗以開發澤沃基奧侖賽注射液作為多發性骨髓瘤的早線治療方法。