港股下試19500關　科網股領跌　碧服挫14%

港股上周五(9日)未能衝破兩萬關，周一(12日)跟隨外圍回吐。恒生指數低開306點後反覆向下，最多挫389點，低見19,511點，暫維持約300點跌幅。國企指數跌150點；科技指數跌130點，主板成交750億港元。

大型科網股領跌，百度集團跌5.4%；美團跌4.9%；京東集團跌3.1%；小米集團跌2.8%；阿里巴巴跌2.4%；網易跌2.1%；騰訊跌2%。

醫療平台股回吐，平安好醫生挫7.5%；京東健康跌5.5%；阿里健跌跌4.7%。

金融股個別發展，中國平安跌2.5%；招商銀行跌2.1%；香港交易所跌近2%；工商銀行跌0.5%；友邦保險偏軟；滙豐控股逆市升0.8%；建設銀行升0.2%。

碧桂園服務及新城發展配股，股價挫14%及12%。其他內房股或物管股方面，旭輝擬標售旭輝永升服務，旭服跌6.7%。龍湖集團跌8%；萬科跌4%；中國海外及華潤置地跌3.2%及2.7%。

汽車股全線下跌，幾隻新勢力沽壓重。理想汽車跌11.7%；小鵬汽車跌10.3%；零跑汽車跌6%；蔚來跌4.8%。藍籌股吉利汽車跌4.6%；比亞迪股份跌2%。長城汽車跌4.4%；華晨中國跌2.3%；廣汽集團及東風集團跌1.6%及1.3%。

【09:21】港股隨外圍下跌 科網股回吐 碧服挫11%

港股開市跟隨外圍下跌，恒生指數挫306點或1.54%，報19,594點；國企指數低開131點或1.92%，報6,702點；科技指數跌110點或2.54%，報4,258點。

大型科網股回吐拖低大市，百度跌4.5%；京東集團跌4.3%；美團跌3.4%；網易跌3.2%；騰訊、阿里巴巴及小米集團跌2.2%。

金融股個別發展，中國平安跌1.5%；友邦保險跌1.1%。香港交易所升1%；招商銀行及建設銀行跌0.8%。滙豐控股開市無起跌。

又有內房股抽水，碧桂園服務大股東減持，股價開市挫11%；新城發展配股，開市跌12.3%。另外，龍湖集團跌5.1%；萬科企業跌3.4%；碧桂園跌3.2%；華潤置地跌2.4%；中國海外跌1.8%。