耶倫：明年美國通脹料大降　勞工市場望維持健康

愈來愈多經濟學家以及有不少大銀行舵手預期美國經濟將陷入衰退，不過美國財長耶倫對經濟前景的看法似乎仍審慎樂觀，日前表示衰退並非無可避免。外媒最新報道，耶倫表示，除非全球經濟出現任何意外衝擊，否則明年底通脹數據料偏低，通脹在未來一年應該會大幅下滑，並料勞工市場可以保持健康。

耶倫在外媒的訪問中談及美國經濟狀況、衰退風險，以及俄烏戰爭對經濟的影響。

耶倫指，目前已出現許多正面現象，表明很多根本原因正慢慢獲得解決。耶倫解釋，運輸成本下降，交貨延誤已經縮短，天然氣價格亦向下，未來一年預計將看到通脹大幅下降。如無意外，相信到明年底會看到通脹大大降低。

談及經濟衰退的擔憂時，耶倫表示，衰退風險總是存在，經濟仍容易受到衝擊，但其中她認為銀行系統非常健康。

不少大型企業裁員，有商界領袖並指準備面對衰退。耶倫表示，經濟增長正大幅放緩，企業也見到此情形。美國從疫情中快速復甦，經濟增長非常快，招聘人數激增，讓人們重返崗位，美國的勞工市場健康。為降低通脹，而且因為幾乎每個想就職的人都有工作，招聘勢必放緩。耶倫又提到，美國目前正處於、甚至超過充分就業的狀態，因此經濟沒有必要像過去般快速增長，以讓人們重返崗位。