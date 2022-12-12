【高盛推介】騰訊創3個月新高後回吐 好淡倉部署
2022年12月12日 10:55
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(9日)突破320港元水平收市，升約2.6%，當中曾高見326.6元，創3個月新高，周一(12日)早段回吐。早上低開約2.2%後跌幅收窄，現報318.8元，跌約2.1%。據騰訊報表披露，上周五騰訊於聯交所回購98.52萬股，涉資約3.16億元。
觀察個股輪證資金流向，可見上周資金積極吸納淡倉，5個交易日皆錄得資流入，合共約8,550萬元，為上周最多資金流入的個股相關資產。
觀察港股通資金流向，則見上周五北水繼續買入騰訊，錄得約8.1億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意低街貨騰訊購(25244)。貼價選擇可留意低街貨騰訊購(25030)。長期選擇可留意低面值騰訊購(14961)。牛證方面的貼牛選擇可留意騰訊牛(65386)，遠牛選擇可留意騰訊牛(64380)，與現價有約15及30元收回距離。
騰訊購25244，行使價358元，2023年3月6日到期，實際槓桿8.2倍，高槓桿、低街貨。
騰訊購25030，行使價353.2元，2023年2月27日到期，實際槓桿8.0倍，貼價、低街貨。
騰訊購14961，行使價350元，2023年12月19日到期，實際槓桿3.6倍，長期、低面值。
騰訊牛65386，收回價305元，行使價302.2元，換股比率500，槓桿比率17.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛64380，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率9.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
騰訊沽24086，行使價263.8元，2023年3月23日到期，實際槓桿6.5倍，貼價。
騰訊沽24838，行使價251.8元，2023年4月17日到期，實際槓桿6.0倍，中期、低街貨。
騰訊熊60741，收回價360元，行使價363元，換股比率500，槓桿比率7.3倍，近40元收回距離熊證。
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