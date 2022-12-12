科勒報告：投資組合出現貶值　有限合夥人放慢出資

國際私募資產二級市場投資公司科勒資本(Coller Capital)一份報告顯示，有2/3的大型有限合夥人(Limited Partner，LP)與養老基金表示，分母效應(Denominator Effect)已成為影響他們放慢出資步伐的其中一項因素，超過1/4的LP也因為流動資金短缺而放緩出資。

科勒資本首席投資官Jeremy Coller表示，在股票市場動盪與經濟環境變動的背景下，不同地區的私募股權投資組合所受到的影響，LP們正在積極利用私募股權二級市場等策略調整其投資組合。

所謂的分母效應，是指公開市場價值下跌，令實際比率失衡。由於LP的投資組合通常會

同時持有私募股權基金及私人投資的公開股票(PIPE)，如果投資組合的其他部分出現貶值，為了維持投資組合的理想比率，LP會放慢私募股權的投資，甚至採取補救措施，例如凍結對基金的新投資承諾，或者在PE二級市場上出售份額。

報告提到，分母效應亦影響LP的另類資產配置，在過去6個月內，即使投資者對私募信貸的投資計劃大致保持不變，計劃增加私募股權配置的投資者數量卻有所下滑。有72%歐洲LP及60%美國LP均認為他們的私募股權投資組合配置得當，足以應對當下的市場環境。相比之下，有2/3的亞太地區LP認為其投資組合有進一步調整的空間。在有意調整投資組合的LP群體中，有2/3正基於投資階段和行業比重進行調整，另有一半以上的LP正在利用二級市場來調整投資組合。

展望未來兩至三年，投資者普遍將宏觀經濟環境與高通脹水平視作影響私募股權投資回報的兩大風險因素。與此同時，由於資產估值相較2019至2020年冬季報告發布時普遍下跌，因此較少有LP對資產價格高企感到擔憂，不過，有1/3的LP預計，他們的私募股權投資組合將實現超過16%的年化淨回報率(Net Annual Returns)，這也是自2011至2012年冬季報告發布以來最高水平，反映對私募投資回報前景仍感到樂觀。