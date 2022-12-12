陳偉明：港股短期遇阻　長線仍有力向上

市場繼續憧憬內地加速鬆綁防疫措施，繼11月10日公布的防疫20條後，上周三(7日)國務院宣布「新十條」進一步鬆綁防疫措施，港股亦一度升高見19,737點。然而，大市卻在當天反高潮地衝高破頂後急速回落至18,800點，及後市場開認為中國逐步退出動態清零，並且開始憧憬香港加快放寬防疫措施與內地通關，港股隨後兩日再度急升逾1,000點，於上周五(9日)高見19,926點。美國上月生產物價指數(PPI)升幅高過市場預期，通脹憂慮再起，加息周期可能較市場預期為長，美股下跌拖累港股今早回落至大約19,500點水平。

港股在10月31日於14,597點見底，在憧憬美國加息步伐放慢、內地放寬防疫措施及中央出招救內房下，港股由低位升了近5,000點，而上周三在國務院推出「新十條」下，港股反高潮回落，某程度反映港股在19,500點以上已開始反映大部份利好消息，未來市場焦點可能會重回利淡消息，包括內地「與疫共存」的短暫創傷及美國較長時間的高息周期，總之高追宜審慎，期指19,500點以上，可考慮小注Long Put即月價外600點恒指期權對沖倉位下跌風險。

雖然港股短期或有壓力，但長遠來說內地政策轉向，港股估值便宜，相信港股下年首季有機會挑戰22,000點以上，投資者宜把握港股這次回吐機會，在19,000點以下分注Short Put撈貨。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明