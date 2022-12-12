【高盛推介】汽車股落後大市　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：中汽協公布數據，11月產銷分別達238.6萬輛和232.8萬輛，均按年跌7.9%。當中新能源汽車產銷分別完成76.8萬輛和78.6萬輛，按年分別增長65.6%和72.3%，市佔率達33.8%。

汽車股周一(12日)早段落後大市，當中上周五(9日)跌約0.6%的吉利汽車，周一早段低開約1.9%後跌幅擴大，最低見11.76港元。現報11.9元，跌約5.1%。上周五升約1%的比亞迪股份，周一早段低開約0.8%後跌幅亦擴大，最低見208.4元。現報210.6元，跌約2%。

觀察個股輪證資金流向，吉利好倉於上周五獲資金轉向流入，有約150萬元。上周三(7日)至上周五共錄得約380萬元資金流入淡倉。

比亞迪方面，上周5個交易日分別共錄得約190萬及550萬元資金流入好倉及淡倉。

吉利購28425，行使價12.9元，2023年7月26日到期，實際槓桿3.6倍，貼價、中期。

吉利購25628，行使價13.52元，2023年3月23日到期，實際槓桿5.2倍，高槓桿、低面值。

吉利牛58176，收回價9元，行使價8.5元，換股比率10，槓桿比率3.3倍，相近收回價牛中槓桿最高。

吉利沽28057，行使價8.57元，2023年5月15日到期，實際槓桿4.0倍，高槓桿、低街貨。

比迪購28390，行使價233.5元，2023年3月21日到期，實際槓桿6倍，高槓桿。

比迪購24278，行使價239元，2023年8月24日到期，實際槓桿3.7倍，中期、低面值。

比迪牛65388，收回價190元，行使價186元，換股比率500，槓桿比率8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

比迪沽24652，行使價167.78元，2023年5月25日到期，實際槓桿4倍，貼價。

比迪沽25245，行使價158.78元，2023年3月27日到期，實際槓桿5.6倍，高槓桿、低面值。

比迪熊68641，收回價240元，行使價244元，換股比率500，槓桿比率6.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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