千億大刁！印度航空將購買500架新飛機　

外媒報道，印度塔塔集團(Tata Group)旗下的印度航空(Air India)決定在「後新冠」年代大展拳腳，將會分別從波音公司(Boeing)及空中巴士(Airbus)訂購多達500架新飛機，涉資或超過1,000億美元(7,800億港元)，將會是有史以來最大宗航空公司訂購飛機交易。

消息人士稱，印航是次的訂單將包括多達400架窄體機及100架或更多廣體機，涉及的型號包括空巴的A350與波音的787及777型。以價目表估算，包括所有採購方的選擇權在內，印航這筆交易金額可能超過1,000億美元，即使最終取得大折扣，預計仍要花數百億美元去埋單。

印航的大額訂單，對空巴而言可能是一埋及時雨。原因空巴原本安排了有一些A350生產線，為俄羅斯航空(Aeroflot)製造飛機。然而，受到國際對俄羅斯入侵烏克蘭祭出的制裁，該宗交易已胎死腹中。

塔塔集團日前宣布，印航與同業Vistara合併後，印航將擁有一支由218架飛機組成的機隊，進一步強化在國內與國際航空領域的地位。