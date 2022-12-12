恒生下調今年內地經濟增長預測至3.5%

該行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇及經濟師唐嘉逸解釋，內地過去數月私人消費受壓，與去年同期相比，9月份零售銷售額僅增2.5%。疫情仍是當中的主要負面因素。最近，內地每日新冠確診數字屢創新高，主要城市包括北京及廣州都出現爆發迹象。新冠疫情帶來的不確定性將繼續為消費帶來下行壓力。

該行指，總括而言，內地經濟在第三季有所好轉。然而，各經濟組成部分的復甦進展不一。一方面，過去數月受政策支持的基建及製造業投資以及工業生產均有所改善。惟另一方面，房地產投資和私人消費仍然相對低迷。

恒生表示，在上一份報告中提到疫情及房地產市場問題是經濟面臨的兩大挑戰。該行認為，現時情況仍然相類。最近在主要城市爆發的新冠疫情對今年第四季經濟構成下行風險。10 月份的二十大會議未有表示其清零政策立場有所改變，而與房地產相關的政策亦未有發生重大轉變。

該行指，新的經濟目標及重大計劃或會於12月份的中央經濟工作會議上公布。考慮到內地最近的疫情狀況，該行把今年內地經濟增長預測調低至3.5%。