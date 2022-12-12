恒生下調今年內地經濟增長預測至3.5%
2022年12月12日 14:00
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薛俊昇
恒生銀行(00011)環球資本市場經濟研究部發表第四季中國經濟脈搏報告，表示內地復甦路徑不一，考慮到最近的疫情狀況，把今年內地經濟增長預測由3.7%調低至3.5%。該行指，內地第三季經濟溫和復甦，國內生產總值(GDP)較去年同期上升3.9%。受政府政策支持，基建和製造業在過去數月錄得相對強勁的增長。惟房地產市場仍低迷，私人消費續受零星疫情爆發的影響，而經濟放緩亦導致國家財政狀況轉差。
該行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇及經濟師唐嘉逸解釋，內地過去數月私人消費受壓，與去年同期相比，9月份零售銷售額僅增2.5%。疫情仍是當中的主要負面因素。最近，內地每日新冠確診數字屢創新高，主要城市包括北京及廣州都出現爆發迹象。新冠疫情帶來的不確定性將繼續為消費帶來下行壓力。
該行指，總括而言，內地經濟在第三季有所好轉。然而，各經濟組成部分的復甦進展不一。一方面，過去數月受政策支持的基建及製造業投資以及工業生產均有所改善。惟另一方面，房地產投資和私人消費仍然相對低迷。
恒生表示，在上一份報告中提到疫情及房地產市場問題是經濟面臨的兩大挑戰。該行認為，現時情況仍然相類。最近在主要城市爆發的新冠疫情對今年第四季經濟構成下行風險。10 月份的二十大會議未有表示其清零政策立場有所改變，而與房地產相關的政策亦未有發生重大轉變。
該行指，新的經濟目標及重大計劃或會於12月份的中央經濟工作會議上公布。考慮到內地最近的疫情狀況，該行把今年內地經濟增長預測調低至3.5%。