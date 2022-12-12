調查：近半數港企料今年盈利能力遜去年

美國運通周一(12日)公布「2023香港企業營商展望調查」結果，報告指大約一半受訪企業(49%)預計2022年全年盈利能力將較2021年差，當中中小企(51%)較大型企業悲觀(37%)。該項調查由美國運通委託香港生產力促進局於2022年10月以電話形式訪問超過1,000間不同規模的本地企業。

當問及對2023年前景展望，三分之一受訪企業(36%)對整體營商信心表示悲觀，中小企的比率為39%，而較大型企業為18%。只有15%受訪企業對來年感樂觀，其餘的則持中立態度。

同時，超過六成受訪企業(64%)認為，放寬旅遊限制將帶來更多商機。為迎接放寬旅遊限制帶來的機遇，受訪公司認為增加人手(21%)和加強營銷推廣(15%)最為重要。

受訪企業表示，影響他們對前景看法的首三項宏觀經濟因素，包括通關限制(87%)、加息和通脹(80%)、以及全球供應鏈緊張導致營運成本增加(77%)；業務營運方面，企業仍擔心因客戶需求改變而影響生意(74%)、現金流緊絀(68%)和人手短缺(59%)等。

財務靈活性是業務營運的關鍵。縱使調查顯示企業的整體現金流挑戰較去年略有改善，今年仍有超過四分之一受訪中小企表示遇到現金流問題(2022年：27%，2021年：29%)，至於大型企業，就只有五分之一表示遇到同樣問題(2022年：20%，2021年：36%)。所謂現金流問題，是指企業無法按時向供應商付款，或只有足夠現金支付當月到期的帳單。商業貸款是企業融資的重要一環，在是次調查中，接近四成(38%)受訪企業表示，在現時經濟環境下取得貸款較以往更具挑戰。

不可預見開支可說是現金流的一大威脅。受訪本港企業表示過去12個月內在原材料/商品成本(50%)、物流(40%)及薪酬與招聘相關(29%)等方面出現了不可預見的開支，而許多公司預計明年於上述三類的營運成本將進一步上升。與中小企相比，更多大型企業預計2023年將在薪酬、人才培訓(大型企業：48%，中小企：25%)和物流方面(大型企業：43%，中小企：29%)會有更大開支。

美國運通副總裁及香港國際市場卡業務(商業卡)總經理蔡宗修表示，在第二次的年度調查中，看到很多企業因影響着本地經濟的因素下，例如入境旅客人數下降和通脹導致整體商品成本增加等，在滿足客戶不斷改變需求方面面臨很多考驗，中小企預料明年在各方面將遇到更多挑戰。

他補充，話雖如此，該行看到本港主要行業已出現不同程度的復甦迹象。隨着社會各界期待恢復正常通關，港企來年更需做好現金流管理和提升財務靈活性，以適應市場進一步的變化並抓緊機遇。