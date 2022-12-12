溫傑：恒指反彈未完　看好年底至明年初走勢

港股由十月底的14,597點升至上周接近兩萬點大關後，連日來走勢波動，凱基亞洲投資策略部主管溫傑指，這主要是美國衰退風險增加、加息周期或延長，同時內地放寬防疫措施初期恐導致確診個案急劇上升所致，暫時市場還有一定憧憬，畢竟內地放寬防疫措施到正式通關還需時，故這輪反彈還沒結束，相對看好年底至明年1月大市走勢，尤其是基金經理年底或粉飾櫥窗，加上零售投資者在近期入市支撐港股表現，惟建議投資者在19,500點關宜先行鎖定一部分利潤。

不過，該行基本情景下，明年恒指目標價只有21,100點，對應為10.3倍市盈率。視乎美國貨幣政策走向、當地經濟衰退情況以及內地經濟重啟進度，樂觀情況恒指目標為23,300點，對應約11.2倍市盈率。

溫也直言，恒指要升到23,300點高位，可能明年下半年才發生，畢竟過去兩個月恒指已大幅急升，或於明年第一季至第二季先行回落。而在最差情況下恒指可能跌至14,300點，關鍵時間在於明年第二季末至第三季初，屆時市場對於美國經濟會否步入衰退及貨幣政策走向的判斷較為明朗。