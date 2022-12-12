繼續加注！塔塔將於印度開設百家Apple專門店

印度媒體報道，當地巨企塔塔集團旗下主營銷售消費電子產品的Infiniti Retail，將會成為蘋果公司(Apple)授權的經銷商，並在全國各地的購物中心、商業街及熱門地區開設商店，售賣Apple產品。

據報導，新的蘋果授權經銷商店面，將較Apple Premium Reseller商店略細，主要銷售iPhone、iPad及Apple Watch等便攜產品，而較大的商店將提供包括MacBook在內的全系列Apple產品。

據行內人士透露，塔塔已經開始與高級購物中心和商業街談判，租賃條款包括不能在這些商店附近開設的品牌及商店等相關條件。早前市傳塔塔集團準備以高達6.05億美(約47.2億港元)收購台灣緯創集團在印度的唯一一家工廠，消息傳出不到2周，塔塔就釋出開設百家蘋果專屬商店的最新進展。

外媒報道，緯創資通是Apple在印度的最大供應商之一，塔塔正與緯創討論收購或建立一家合資企業的計劃，將在印度組裝iPhone手機。事實上，Apple近年大力拓展印度市場，更將部分生產線遷往當地。根據Cyber​​Media Research數據，印度的iPhone銷量在今年7至9月，按年增長了44%，達到超過170萬部。