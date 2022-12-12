紐油考驗70美元　道期跌37點

2022年12月12日 16:16
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    美匯指數報105.08；港匯見7.7704；離岸人民幣(CNH)報6.9779；美元兌日圓報136.93；歐元處1.0535；英鎊報1.2242。金價報1,789.79美元。油價偏軟，布油報75.65美元，紐油處70.62美元，考驗70美元關。比特幣企16,924美元。道指期貨跌37點。
    ●恒生指數收報19,463點，跌437點或2.2%。碧桂園服務瀉17%，石藥逆市升3%。
    https://bit.ly/3WcsW8j
    -大股東減持　碧桂園服務股價曾瀉18%
    -碧桂園：現階段無向控股股東借款的計劃
    ●滬深三大指數向下，防疫藥物概念及中藥股揚。滬綜指報3,179點，跌27點或0.87%。
    https://bit.ly/3FkcNXN
    ●本地經濟：
    -調查：半數港企料今年盈利能力遜去年　36%對明年營商信心悲觀
    -調查：差劣客戶體驗使港企損失1170億收益
    ●本地樓市：
    -換樓客估價錢見底即落訂　嘉湖山莊連裝修570萬成交
    -隧道通車效應！將軍澳兩日開34單　將中三房戶783萬易手
    ●中國經濟：
    -恒生下調今年內地經濟增長預測至3.5%
    -傳內地促大型銀行分散僱員工作安排　防北京疫情變化
    ●美國經濟：
    -耶倫：明年美國通脹料大降　勞工市場望維持健康
    -摩通CEO戴蒙：能源危機恐惡化　應準備馬歇爾計劃
    ●千億大刁！印度航空將購買500架新飛機