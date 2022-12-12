紐油考驗70美元 道期跌37點
2022年12月12日 16:16
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美匯指數報105.08；港匯見7.7704；離岸人民幣(CNH)報6.9779；美元兌日圓報136.93；歐元處1.0535；英鎊報1.2242。金價報1,789.79美元。油價偏軟，布油報75.65美元，紐油處70.62美元，考驗70美元關。比特幣企16,924美元。道指期貨跌37點。
●恒生指數收報19,463點，跌437點或2.2%。碧桂園服務瀉17%，石藥逆市升3%。
-大股東減持 碧桂園服務股價曾瀉18%
-碧桂園：現階段無向控股股東借款的計劃
●滬深三大指數向下，防疫藥物概念及中藥股揚。滬綜指報3,179點，跌27點或0.87%。
●本地經濟：
-調查：半數港企料今年盈利能力遜去年 36%對明年營商信心悲觀
-調查：差劣客戶體驗使港企損失1170億收益
●本地樓市：
-換樓客估價錢見底即落訂 嘉湖山莊連裝修570萬成交
-隧道通車效應！將軍澳兩日開34單 將中三房戶783萬易手
●中國經濟：
-恒生下調今年內地經濟增長預測至3.5%
-傳內地促大型銀行分散僱員工作安排 防北京疫情變化
●美國經濟：
-耶倫：明年美國通脹料大降 勞工市場望維持健康
-摩通CEO戴蒙：能源危機恐惡化 應準備馬歇爾計劃
●千億大刁！印度航空將購買500架新飛機