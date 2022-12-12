【產經直播】港股急升後抖抖好正常？

美國11月生產者價格(PPI)按年升7.4%，略高於預期，美股上周五(9日)向下。港股周一(12日)亦顯著回吐，低開306點後跌幅擴大，收市跌437點，報19,463點，成交1,587億元。市場觀望即將於本周公布的美國上月消費者價格指數(CPI)以及美國聯儲局議息結果，會如何左右美股和港股走勢？而恒指仲有冇力挑戰250天線(約20,600點)？

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