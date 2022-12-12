【產經直播】港股急升後抖抖好正常？
2022年12月12日 16:32
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美國11月生產者價格(PPI)按年升7.4%，略高於預期，美股上周五(9日)向下。港股周一(12日)亦顯著回吐，低開306點後跌幅擴大，收市跌437點，報19,463點，成交1,587億元。市場觀望即將於本周公布的美國上月消費者價格指數(CPI)以及美國聯儲局議息結果，會如何左右美股和港股走勢？而恒指仲有冇力挑戰250天線(約20,600點)？
科網股領跌，其中美團(03690)跌幅最深，跌逾8%，市傳字節跳動旗下抖音將拓展外賣服務，並與多間物流商合作，不過大行大和就相信，短期內對美團外送市場佔有率影響有限，美團仍然值博？另外，商湯(00020)被軟銀減持近1,300萬股，股價跌半成，公司前景不被看好？
內房物管股再有配股及股東減持消息，繼碧桂園(02007)月內兩度配股集資後，同系碧桂園服務(06098)大股東亦折讓逾10%出售逾7%股權，消息拖累碧服大跌16%，為表現最差藍籌。而另一隻內房新城發展(01030)亦以先舊後新方式配股集資，集資16.9億元，股價今日(12日)同樣跌16%；內房缺水陰霾繼續困擾板塊？抽水活動會接踵而來？早前升勢係咪暫告一段落？
內地防疫政策鬆綁下，具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例可居家隔離，刺激線上診症和藥物需求增加，醫療平台股和醫藥股仍可睇高一線？揀邊隻？而騰訊(00700)有份投資的內地醫療健康管理平台思派健康(00314)，今日起至周四(15日)招股，值得留意？
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