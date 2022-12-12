畢馬威：中國面對4方面挑戰　房產投資增速將為史上首降

今年內地經濟受壓，會計師行畢馬威回顧今年中國宏觀經濟時提到，今年內地面對多重下行壓力，令經濟增速有所放緩，主要面對4方面挑戰，其中包括房地產市場持續承壓，更預計今年全年房地產投資增速將出現歷史上首次下降，拉低今年國內生產總值(GDP)增速1.7個百分點。

該行指出，今年首10個月，內地房屋新開工面積下跌38%，為2009年以來低位，而房地產投資累計按年亦降8.8%，土地使用權出讓收入大幅下滑，亦將壓縮地方政府的財政空間。加上多輪的新冠肺炎疫情，干擾內地社會經濟活動，明顯影響經濟復甦，隨着冬季來臨，加上近期確診病例反彈，將繼續影響社會經濟。

該行表示，美國聯儲局為抑制通脹，且快速加息，截至11月已連續6次大幅加息，累計達到375個基點。另邊廂，中國採取降息、降准等相對寬鬆的貨幣政策，以支持經濟穩定復甦，惟中美貨幣政策的差異，對中國匯率、跨境資本流動等帶來衝擊。

另外，該行提到，地緣政治不確定性上升，俄烏衝突加劇短期供應壓力，推高通脹走勢；美國通過出口管制等手段持續對中國高科技領域施壓，中美兩國博弈成為新常態。