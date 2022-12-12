畢馬威中國料明年中國GDP增5.2%　列10大經濟趨勢

市場普遍預期中國明年經濟增長「保5」，會計師行畢馬威中國首席經濟學家康勇認為，明年中國仍將維持較為積極的宏觀經濟政策，相信經濟環境將有所改善，GDP在今年增長3.2%的基礎上，2023年有望實現5.2%增長。在持續復甦的同時，預料中國宏觀經濟也將呈現10個主要趨勢。

該10個主要趨勢包括：

1. 宏觀經濟增速提升，但復甦依然偏弱。

2. 疫情防控政策有序放開，關注老年人疫苗接種、醫療資源準備、輿論宣傳。

3. 消費隨疫情緩解得到改善，儲蓄助力消費復甦。

4. 高技術製造業、新能源引領投資增長。

5. 宏觀經濟政策保持積極，政策性開發性金融工具加大支持力度。

6. 房地產市場依然偏弱，但對經濟的拖累減小。

7. 全球經濟增速放慢，外需下滑使出口承壓。

8. 聯儲局加息步伐放慢，人民幣匯率、資本市場壓力減小。

9. 地緣政治依然複雜多變，企業需思考風險應對方案。

10. 加快推進基礎研發，健全國家安全體系。

康氏指，日前的中央政治局會議指出，積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精准有力，產業政策要發展和安全並舉，科技政策要聚焦自立自強，社會政策要兜牢民生底線。