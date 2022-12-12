耀才證券11月稅後純利6900萬元 按月升73%
2022年12月12日 17:40
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本地券商耀才證券(01428)公布，受惠於港股於11月由谷底強勢反彈逾五千點，今年11月未經審核稅後純利約為6,900萬港元，較10月稅後純利約4,000萬元相比，錄得約73%的顯著升幅。至於10月及11月的未經審核綜合稅後純利合共約1.09億元，按年增加28%。截至11月底止，客戶戶口總數逾54.12萬個。
該行指出，香港經濟於過去一年受盡疫情拖磨外，美國大幅加息拖累環球經濟，令百業蕭條，港股因而受影響，今年成交持續萎縮，每日成交金額跌至不足1,000億元，新股大幅減少，令證券行生意雪上加霜。在香港經濟前景持續不景氣下，由2020年起至2022年11月30日已有96間證券商宣布結業，多間老牌券商亦敵不過時代巨輪的洗禮，預期本年底仍有券商會遭淘汰，「汰弱留強」的形態，相信仍是在所難免。
該行指，過去一直強化交易系統，並自行研發緊急防斷系統，令客戶交易時有四重保障。同時推出合時宜的產品，例如「期貨一開五」帳戶等，吸納不同類型的客戶。另外，形容11月港股成交「脫胎換骨」，在低位14,800點回升至近日接近20,000點水平，投資者入市意欲大增，每日成交金額超過2,000億元，帶動公司業績表現。