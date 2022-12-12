中美晶片戰　日企舉足輕重　傳美促日限制對華出口

美國於10月實施對中國出口特定晶片產品的管制，並積極拉攏盟友一同聯合制華。日本媒體引述消息指，美國上周向日本提出要求，希望後者能夠配合對中國實施出口管制，填補美國出口管制的漏洞。

報道指，拜登政府正推動跨國的監管框架，防止日本和荷蘭持續對中國輸出生產先進晶片的必要設備。消息指，美國商務部長雷蒙多於上周就此事致電日本經濟產業大臣西村康稔，相信是首度有美國部長級官員向日本同級官員提出此類要求。雷蒙多更指出，美國與日本是盟國，應共同參與對抗中國的戰略。

事實上，中美在晶片領域爭霸之中，日本亦擔當着重要的角色。東京電子(Tokyo Electron)目前已是全球市佔率第3大的晶片設備供應商，僅次於美國的應用材料及荷蘭的ASML。東京電子社長河合利樹更表示，公司的目標一直是成為世界第一，目前以截至2027年的中期經營計劃為里程碑，穩步實現目標。

東京電子調整業績指引

他更表示，為了讓設備持續受客戶青睞，需要長時間的研發規劃，故會瞄準3至4代以後的技術，即未來10年以後才會普及的技術。

談到美國出口限制的影響時，河合稱︰「作為一家企業，我們沒有立場發表評論。」不過，基於出口限制可能影響到公司對華銷售額，故在最新財報中亦調整了業績指引。他又謂，正因為半導體的重要地位愈來愈高，才會成為經濟安全保障方面的話題；未來公司的經營戰略不會改變，即便在出口受到限制的情況下，也會與其他國家的企業進行公平競爭，推進技術創新。