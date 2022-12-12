維景灣畔業主減磅　1個月沽2伙套現逾1400萬

將軍澳二手交投增加，業主趁機套現，有上月已沽出一伙維景灣畔單位的業主，累減逾160萬元，再沽出另一伙毗鄰的兩房單位，成交價756萬元，前後套現逾1,400萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯冼晉毅表示，筲箕灣居屋東旭苑B座低層4室單位，實用面積約650方呎，套三房間隔，獲剛領取白居二名額的買家垂青，議價約30萬元後，未補價第二市場以570萬元承接，呎價約8,769元。

●中原張略欣指，鰂魚涌康怡花園12月暫錄得兩宗買賣，單位為E座中層2室，實用面積約531方呎，兩房間隔，以708萬元易手，呎價約13,333元，原業主於1994年以430萬元買入，持貨約28年帳面獲利278萬元，單位升值約65%。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角城市花園14座高層F室，實用面積約598方呎，三房間隔，望園景及少海景，最終以幸運價888萬元成交，呎價約14,849元，原業主早兩個月前原叫價達1,050萬元，最終減162萬元成交，減幅約15%。

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九龍區

●利嘉閣邱家仁表示，長沙灣居屋凱樂苑A座低層6室，實用面積約391方呎，兩房間隔，望園景，未補價第二市場以約476萬元成交，呎價約12,174元，原業主於2019年以約257.62萬元一手向房委會購入上址，持貨約3年，帳面獲利約218.38萬元。

●中原袁顯岸稱，紅磡海濱南岸6座中層H室，實用面積約590方呎，三房間隔，擁海景，月初以1,050萬元放售，旋即吸引3組買家洽購，在3客爭1盤情況下，最終放盤僅10天，即以1,025萬元成交，呎價約17,373元。

●中原王能指，觀塘觀月‧樺峯中低層B室，實用面積約560方呎，兩房間隔，開價980萬元，議價後累減52萬元，以928萬元成交，呎價約16,571元，原業主於2013年11月以712.6萬元買入，持貨約9年帳面獲利215.4萬元，單位升值約三成。

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新界區

●中原黃仕斌表示，將軍澳維景灣畔12座低層A室，實用面積約503方呎，兩房間隔，最初開價920萬元，現大減164萬元或約18%，以756萬元成交，呎價約15,030元，原業主上月亦沽出毗鄰12座低層B室，成交價738萬元。

●美聯陳國浩透露，將軍澳維景灣畔12月暫錄約9宗買賣，屋10座中層F室，實用面積約498方呎，兩房間隔，上周開價770萬元放盤，有自用客近日睇樓後馬上議價，即場以733萬元買入單位，呎價約14,719元。

●美聯梁傑指，將軍澳日出康城首都1座左翼中層A室，實用面積約715方呎，套三房間隔，最初以805萬元放盤，放盤約三星期，近日獲外區客以788萬元購入，呎價約11,020元，新買家於港島東工作，親身試用將軍澳跨灣大橋及將藍隧道即帶票入市。

●利嘉閣蔡庭勇稱，將軍澳日出康城MALIBU第2A座中層E室，實用面積約576方呎，兩房連儲物房間隔，區內客帶同支票與業主洽購，以840.8萬沽出，呎價約14,597元，原業主於2018年以874萬一手買入，持貨約4年帳面虧損33.2萬元。

●中原關偉豪指，將軍澳12月暫錄28宗資助房屋買賣，居屋寶明苑B座低層17室，實用面積約426方呎，兩房間隔，望內園景，未補價第二市場最初叫價398萬元，外區家庭租客獲白居二資格，經連番議價後以333萬元購入，呎價約7,817元。

●美聯黃麗貞稱，將軍澳中心9座高層H室，實用面積約547方呎，三房間隔，早於8月以998萬元放盤，面對市況近月持續下滑，選擇面對現實，最終累減180萬元或18%，以818萬元沽出，呎價約14,954元。

●世紀21將軍澳魏仕良透露，將軍澳區12月已錄約17宗居二市場成交，廣明苑B座中層6室，實用面積約433方呎，一房開則，上月未補價第二市場放盤叫價340萬元，減價20萬元，綠表客以320萬元購入 呎價約7,390元。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山區12月暫錄約33宗二手買賣，按月增加50%，其中新港城M座中層5室，實用面積約551方呎，三房間隔，放盤時開價約880萬元，議價後減價80萬元，以800萬元易手，呎價約14,519元，新買家為用家。

●世紀21奇豐鄭達昌稱，馬鞍山新港城R座高層3室，實用面積約337方呎，兩房間隔，放盤兩個月，叫價528萬元，減價30萬至498萬元成交，減幅約5.7%，呎價約14,777元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山海典灣6座高層F室，實用面積約451方呎，兩房間隔，開價約660萬元，雙方議價後以628萬元易手，呎價約13,925元，新買家為用家。

●中原侯惠良稱，大圍居屋嘉順苑錄高層8室，實用面積約449方呎，兩房間隔，未補價第二市場放盤開價約558萬元，雙方議價後以518萬元易手，呎價約11,537元，原業主則於2018年以325萬元購入，持貨約4年帳面獲利約193萬元離場，升值約59.4%。

●世紀21奇豐趙詠欣指，沙田居屋嘉徑苑A座低層2室，實用面積約650方呎，三房間隔，未補價第二市場原先叫價680萬元，放盤達兩年，減幅約12.5%，累減85萬元至595萬元沽出，呎價約9,154元。

●中原黎宗文表示，沙田第一城12月暫錄約10宗買賣，屋苑14座中層B室，實用面積約819方呎，套三房間隔，11月叫價約1,100萬元，日前議價後以1,000萬元易手，呎價約12,210元，新買家為外區換樓客，原業主持貨約3年，帳面只賺約15萬元。

●中原黎宗雄指，沙田第一城12月暫錄約9宗買賣，屋苑51座中層B室，實用面積約284方呎，兩房間隔，去年9月叫價約608萬元，今年10月減至500萬元，日前議價後以438萬元易手，呎價約15,423元，累減170萬元，新買家為年輕上車客。

●世紀21陽光陳世民表示，火炭居屋穗禾苑F座高層4室，實用面積約411方呎，兩房間隔，望城門河畫舫景，已補價自由市場於10月放盤，叫價438萬元，獲獲外區上車客議價，磋商一星期後，終累減68萬元，至370萬元成交，呎價約9,003元。

●美聯葉容生稱，粉嶺綠悠軒12月錄首宗買賣，單位為2座低層C室，實用面積約612方呎，套三房間隔，開價650萬元，新買家為換樓客，睇樓3個月，見樓價回落近15%，決定買入，雙方議價32萬元，最終以618萬元沽出，呎價約10,098元。

●美聯馮根明指，元朗居屋宏富苑低層11室，實用面積約434方呎，外區買家議價10萬元，未補價第二市場以405萬元成交，呎價約9,332元，原業主於2017年以約232萬元購入，持貨約5年帳面獲利約173萬元，期內升值約75%。

●祥益邱家邦表示，屯門居屋悅湖山莊10座中層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，區內客為鄰近家人居所，方便照應，加上原業主有提供議價空間，累減逾19萬元，於已補價自由市場以510.8萬元購入自用，呎價約8,628元。

●祥益袁思賢稱，屯門居屋美樂花園2座低層H室，實用面積約694方呎，三房間隔，區內首置客見原業主增加議幅，放盤約半年，累積劈價高達215萬元售出，已補價自由市場以555萬元成交，呎價約7,997元。

●中原陳智生透露，屯門居屋兆禧苑連錄兩宗買賣，包括A座中層9室，實用面積約363方呎，原則一房改兩房間隔，已補價自由市場開價430萬元，議價後以359萬元成交，呎價約9,890元，新買家為同區租客。

●美聯顧耀彬表示，屯門大興花園2期10座低層D室，實用面積約464方呎，兩房間隔，即日放盤同日便獲用家448萬元承接，呎價約9,655元，原業主於2016年以385萬元購入，持貨逾6年帳面獲利約63萬元，期內升值約16%。

●中原曾日昇稱，房協青衣綠悠雅苑1座中層G室，實用面積約539方呎，兩房間隔，未補價第二市場減至620萬元獲綠表客承接，呎價約11,503元，新買家為家庭客，受白居二入市潮帶動，屋苑12月暫已錄約5宗買賣。

●利嘉閣梁均耀表示，青衣灝景灣1座中層A室，實用面積約666方呎，套三房間隔，享園景，今年9月放盤叫價1,050萬元，因應市況降價，近日降至948萬元獲買家洽購，經一輪商議後以890萬元成交，先後累減160萬元，呎價約13,363元。

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