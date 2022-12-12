新盤UPDATES：一手特色戶逆市受捧

一手現樓特色單位備受追捧，周一(12日)市場錄得至少3宗特色戶成交個案，其中大埔白石角項目涉及2伙，單日吸金逾「半億」元。

●屯門御半山連平台戶1,758萬元沽

●大埔白石角嘉熙沽2伙特色戶 共涉逾「半億」

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期單日沽2伙

●觀塘凱滙第2期三房連車位售2,063萬元

●旺角雋薈開放式戶售392萬元

由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，周一(12日)重新沽出上月取消交易的開放式戶。上述單位為22樓C室，實用面積152方呎，最新以392.6萬元成交，呎價約25,829元。資料顯示，該盤由今年初開售至今，累計沽出約109伙，佔全盤120伙約91%，套現逾48.4億元。

●沙田大圍站柏傲莊III累計錄得380宗終止交易