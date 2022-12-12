新盤UPDATES：一手特色戶逆市受捧
2022年12月12日 21:58
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一手現樓特色單位備受追捧，周一(12日)市場錄得至少3宗特色戶成交個案，其中大埔白石角項目涉及2伙，單日吸金逾「半億」元。
●屯門御半山連平台戶1,758萬元沽
新鴻基地產(00016)旗下的屯門御半山，繼上周沽出一伙特色戶後，周一(12日)再以招標形式售出連平台戶，售價高見1,758.3萬元。據項目成交紀錄冊，上述為御半山II期第2B座32樓C室，實用面積854方呎，採三房連儲物室間隔，客飯廳外連615方呎特大平台，實用呎價20,589元。該系列項目於一周之內連沽兩伙特色戶，套現逾3,492萬元。
●大埔白石角嘉熙沽2伙特色戶 共涉逾「半億」
特色單位以高價沽出，嘉華國際(00173)旗下大埔白石角嘉熙，周一(12日)透過招標沽出2伙特色戶，單日吸金5,195.16萬元。據項目成交紀錄冊，該盤的8座地下及1樓複式B室，實用面積1,458方呎，下層為客飯廳及廚房，連640方呎花園，上層設有4間睡房，連同1個車位以2,945.16萬元，呎價20,200元。 另一伙成交單位為1座21樓A室，實用面積1,066方呎，採四房間隔，另設954方呎天台，連同2個車位以2,250萬元成交，呎價約21,107元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期單日沽2伙
新界細價盤淡市下續錄承接，恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周一(12日)錄得兩宗成交，共涉及932.24萬元。上述包括E座10樓11室及E座5樓11室，同屬實用面積304方呎的一房連衣帽間間隔，成交價分別為471.93萬及460.31萬元，呎價為15,524元及15,142元。據悉，分3期發展的ONE INNOVALE，迄今共售出1,015伙，套現逾49.7億元。
●觀塘凱滙第2期三房連車位售2,063萬元
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙第2期，最新售出第3座45樓F室，實用面積909方呎，三房連儲物室間隔，連同1個車位以2,063.5萬元沽出，呎價約22,701元。
●旺角雋薈開放式戶售392萬元
由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，周一(12日)重新沽出上月取消交易的開放式戶。上述單位為22樓C室，實用面積152方呎，最新以392.6萬元成交，呎價約25,829元。資料顯示，該盤由今年初開售至今，累計沽出約109伙，佔全盤120伙約91%，套現逾48.4億元。
●沙田大圍站柏傲莊III累計錄得380宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，累計錄得380宗終止買賣個案，佔成交量846宗近45%，而涉及總成交金額逾58.3億港元。據一手成交紀錄冊顯示，單計本月累積有14宗，新近錄得的個案包括8A座18樓A室，實用面積1,014方呎，四房間隔，原本於去年6月以2,176.8萬元成交，當時呎價21,467元，惟交易已於今(12日)終止。