美股個別發展　道指升逾百點

美股本周聚焦聯儲局的議息結果，調查顯示多數散戶認為應該在聯儲局議息前押注美股上揚，惟機構投資者則認為應做淡，雙方看法出現明顯分歧。美股周一早段個別發展，道指升106點，報33,582點；標指升2點，報3,936點；以科技股為主的納指跌16點，報10,987點。港股方面，恒指夜期跌63點，報19,379點；低水85點。

MLIV Pulse調查顯示，有36.5%的散戶認為押注美股是最佳策略，有30.2%認為應該沽空美股；24.6%認為應押注美匯、8.7%覺得要沽空美元。相反，有大約四成的機構投資者認為沽空美股才是最佳策略。考慮到散戶向來是「反向指標」，美股後市似乎難言樂觀。

不過，也有專家堅持看好美股，例如賓夕凡尼亞大學沃頓商學院教授西格爾(Jeremy Siegel)。他接受外媒訪問時表示，預料明年美股至少上漲20%，理由是太多投資者低估了通脹回落的速度，以及美國經濟所具備的彈性。他再度批評聯儲局過度收緊貨幣政策，直言「通脹已經結束」，料最快明年春季將會減息。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑則表示，若美國通脹回落速度不及預期，加息周期或會被迫延長，需要警惕加息「步伐放緩、持續更久」的風險。就目前情況而言，他估計本周美國加息半厘後，明年首季還會再加息一至兩次，每次0.25厘；明年第二季經濟有機會步入溫和衰退。

美國科技巨頭微軟與倫敦證券交易所(LSE)宣布，將建立為期10年的合作夥伴關係。微軟將收購LSE約4%股份，雙方合作包括數據及分析、雲服務等；同時簽訂了一份價值28億美元的雲計算產品協議。微軟股價早段曾升1.52%。

美國藥廠安進(Amgen)宣布，以每股116.5美元的現金收購罕見疾病藥物生產商Horizon Therapeutics，交易相當於約264億美元(約2,059億港元)。Horizon是一家在美國上市、總部位於愛爾蘭的公司，其主要藥物包括用於治療甲狀腺眼病Tepezza，其股價曾升14.52%；安進則跌0.48%。