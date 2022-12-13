外媒：台積電赴美設廠成效有限　Intel更可能成「王者」

台積電上周宣布，在美國亞利桑那州投資400億美元設廠，其中首階段的工廠預期2024年投產，第二期公司將於2026年落成，並生產3納米製程晶片。外媒引述分析指，待台積電新廠落成後的技術將會落後，而英特爾(Intel)更有機會成為未來的王者。

報道指，台積電亞利桑那廠待2024年才會開始生產4納米製程晶片、2026年生產3納米；預期產能達到每年60萬片晶圓，但屆時技術已相對落後。報道直指台積電在美的投資非「最先進技術」，而英特爾則計劃在2024年擁有Intel 20A，即2納米製程；2026年更有Intel 14A的更新進製程。

同時，台積電亞利桑那廠的設計產能為每月60萬片晶圓，但據台積電目前的生產增長推算，屆時台積電在美國的產能只佔計廠的2.85%。而去年，單計蘋果公司(Apple Inc.)一間已佔台積電1/4以上的收入，因此，台積電在美國生產的數量根本不足以供應美企所需。直言台積電400億美元的投資，「確實是最大的外國直接投資」，但仍不足以令美國建立一個自給自足的半導體產業。