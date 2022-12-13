沙特：兩大因素左右明年油價

對全球經濟衰退的憂慮主導着油市，紐約期油和倫敦布蘭特期油周一(12日)雙雙走低約5%，分別至每桶約70.65美元和75.65美元的水平。全球最大石油輸出國之一的沙特阿拉伯，其能源大臣阿卜杜勒阿齊茲在首都利雅得一個論壇上稱，中國的新冠肺炎疫情政策及全球央行遏制通脹的行動，將影響着明年的油市走向。

他表示，內地放寬防疫措施對經濟的影響，仍然需要時間來觀察。可是全球央行處理通脹問題的手法，或對全球經濟增長構成負面影響。然而，他強調，石油輸出國組織及盟國(OPEC+)會於未來一年繼續致力油市的穩定。考慮到近期的事態發展，他認為，OPEC+在10月5日做出每日減產200萬桶石油的決定，已被證實是正確的。

至於西方對俄羅斯實施制裁，以及七大工業國集團(G7)對俄羅斯海運石油定下價格上限每桶60美元於12月5日生效後，他認為目前還未對油市帶來明確影響，而實施情況仍然存在不確定性。

上季GDP增8.8% 料錄盈餘

澳新銀行的報告亦表示，雖然圍繞歐盟對俄羅斯石油制裁的不確定性，以及相關的價格上限使價格波動，但迄今為止，制裁對全球石油市場的影響有限。亦有交易員認為，有關俄油設定的價格上限夠高，足以確保俄羅斯不需要控制原油產量。

此外，沙特阿拉伯統計局公布，第三季國內生產總值(GDP)年率為終值為增長8.8%，優於初值8.6%，繼續成為二十國集團(G20)內經濟增長最快國家。

根據報告顯示，該國所有行業於第三季皆出現增長，石油業增幅為14.2%，低於市場預期的14.5%；非石油業增長6%，勝於預期的5.6%。該國最新估計，今年全年經濟增長可達8.5%，也可望出現財政盈餘。