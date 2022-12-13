林嘉麒：港股突破250天線機會仍在

港股近期升勢動力來自兩方面，分別是內地防疫政策持續微調和內房資金流得到政府多方面的協助。儘管內房問題距離完全解決仍有很長時間，內地對外無條件全面開關仍要逐步走，但港股已連續多年跑輸大市，就算近期從低位反彈三成多，惟今年以來仍跌約14%，上升的機會仍較大。

較尷尬的是，港股正受惠開關及內房問題可進一步解決的憧憬，估值正在修復中的時候，國際投資者正進一步憂慮美國經濟衰退，對美股極不利。而利率敏感的美國兩年期國債孳息率與美國10年期債息倒掛幅度上周一度擴大至0.84厘，是1981年以來最大，近日就算收窄至0.76厘，市場仍未對美國經濟衰退釋懷。假如美股進行一次大規模調整，港股定必受拖累。

聯儲加息半厘無懸念

另一方面，上周五美國勞工部公布11月生產物價指數(PPI)，年增與月增率各升至7.4%與0.3%，均高於市場預期的7.2%與0.2%，另核心PPI增速也大幅提升，表明通脹壓力仍需要時間緩和，市場再度擔心聯儲局加息將在明年延續。當然，聯儲局關心的是個人消費開支(PCE)物價指數，而PCE數據將於本月22日才公布，即是說，就算該局拿作參考，也要在明年議息，即2月1日才會有明顯的利率方向變化。

本周的議息會議上，參考的是11月尾的數據，因此今次加息半厘似是鐵一般的事實。當然，周一美國進行多場不同年期的票據拍賣，最終利率及投資者的反應亦相當重要，而今晚美國公布消費物價指數(CPI)也是關鍵指標。

恒指20天線支持力強

周四除留意聯儲局利率決定外，也要留意主席鮑威爾隨後發表的評論。記得上周鮑威爾釋放的是「鴿」派言論，照道理，今次會後言論不會太「鷹」，當然投資者要有此心理準備。另一方面，由於市場正非常擔心明年經濟，是次會議能否令投資者能夠清楚地了解明年的股市和經濟前景也是關鍵。

港股由10月底的低位14,597點，反彈至上周五高位19,926點，升幅高達5,329點，上升過程中，回調得較深的是11月28日低見16,833點，昨日回吐了437點，儘管未能重上兩萬點關，並失守19,500點，惟10天線水平已拉升至19,080點，成交亦縮減至約1,600億元，走勢上仍處於相對好的狀態。何況恒指較大支持是20天線約18,428點，只要本周能避得過美國CPI及聯儲局會議的衝擊，恒指仍有望進一步挑戰250天牛熊分界線或以上水平。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)