內房見曙光？物管板塊掀「撳錢」潮救亡
2022年12月13日 05:29
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（Getty Images圖片）
一眾內地地產商為了盡快「回血」，令物管股相繼淪為「ATM(提款機)」！碧桂園服務(06098)被大股東楊惠妍減持套現逾50億元之後，周一輪到旭輝控股(00884)披露計劃全數出售其持有的旭輝永升服務(01995)股份，作為解決流動性資金壓力的辦法之一，消息引發物管板塊急瀉。
旭輝坦言，由於不利的市場條件、房地產業融資愈趨困難及房地產業面臨的挑戰，集團持續面臨流動資金壓力，於是一直積極探索處置境外資產的機會。公司已正式邀請投標人競投23.26%永升服務股份，並就投標程序展開初步討論；現時未接獲具約束力的投標，亦未就出售訂立具約束力協議。
旭輝計劃不遲於明年第一季，向債權人及其他持份者，就境外債務融資問題提交解決方案，又謂已持續跟顧問合作，評估資本結構及資金流動性，並進行盡職調查。「賣仔」消息拖永升服務急插逾12%，收報5.5元；至於旭輝跌7.31%至1.52元。
實際上，眼見內地推出的房地產救市措施引發內房股狂飆，多家開發商已趁機先行配股集資，除了碧桂園(02007)在年內已連環配股「抽水」逾115億元外，雅居樂集團(03383)早前亦減持雅生活服務(03319)部分股權，淨籌4.9億元。
新城發展(01030)周一(12日)亦宣布擬以先舊後新方式，按每股3.5元，配售5.6億股，佔擴大後股本7.93%，預計集資19.6億元。配售價較該股前收市折讓13.79%。新城周一跌16.5%，報3.39元，跌穿配售價。該企上月合約銷售金額僅約65.31億元人民幣，按年倒退67.43%，對應賣樓面積跌幅相若，首11個月合約銷售金額約1,094.81億元人民幣，按年跌48.59%。
碧服傳獲工行「保貸」 涉23億
其他內房及物管股沽壓沉重，時代鄰里(09928)、寶龍商業(09909)及融創服務(01516)分別跌15.28%、11.18%及11.13%，報1.33元、7.62元及4.31元。華潤萬象生活(01209)跌6.8%至37元。至於龍湖集團(00960)跌11.01%，至26.25元。
至於碧服股價周一瀉16.99%，收報19.88元，是表現最差藍籌，碧桂園也跌逾半成至2.9元。收市後有傳工商銀行(01398)擬為碧桂園提供「內保外貸」業務，貸款規模初定為3億美元(約23.4億港元)，具體金額仍待最後落實。另有內媒引述碧桂園表示，現階段暫無向控股股東(楊惠妍)借款的計劃，又強調控股股東對公司支持是一貫的。
另外，內地防疫措施放寬，中指研究院數據顯示，上周16個主要城市新樓成交面積按周升4.9%。中指院指數事業部市場研究總監陳文靜表示，疫情防控優化措施會令大眾對市場的信心有一定好轉，還可以促進民眾睇樓，對成交有一定促進作用。