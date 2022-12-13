內房見曙光？物管板塊掀「撳錢」潮救亡

旭輝坦言，由於不利的市場條件、房地產業融資愈趨困難及房地產業面臨的挑戰，集團持續面臨流動資金壓力，於是一直積極探索處置境外資產的機會。公司已正式邀請投標人競投23.26%永升服務股份，並就投標程序展開初步討論；現時未接獲具約束力的投標，亦未就出售訂立具約束力協議。

旭輝計劃不遲於明年第一季，向債權人及其他持份者，就境外債務融資問題提交解決方案，又謂已持續跟顧問合作，評估資本結構及資金流動性，並進行盡職調查。「賣仔」消息拖永升服務急插逾12%，收報5.5元；至於旭輝跌7.31%至1.52元。

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另外，內地防疫措施放寬，中指研究院數據顯示，上周16個主要城市新樓成交面積按周升4.9%。中指院指數事業部市場研究總監陳文靜表示，疫情防控優化措施會令大眾對市場的信心有一定好轉，還可以促進民眾睇樓，對成交有一定促進作用。