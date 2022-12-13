陳蓓敏：港股料於19300至20500點上落

本周為重要議息周，除美國聯儲局議息會議外，也有英倫銀行和歐洲央行會議。市場估計英倫銀行和歐洲央行，各上調利率50點子，美國加息空間相若。有多項美國經濟數據於周內公布，如上月進出口物價、零售銷售、工業生產，和製造業及服務業採購經理指數等，料對股市影響有限。耶倫表示明年通脹料見受控下降，經濟增長放慢，有衰退風險，但非必然代價。美股三大指數上周累跌約3%至4%。

中國、沙特在多方領域上，共建未來深度合作關係。臨近各大節日旺季，國內各省各地，全面推出不同優惠和補貼，極地鼓勵消費。今、明兩個月消費數據，有憧憬空間。市場上除了環保電動新能源汽車外，液化天然氣油輪製造業，也在擴張中，南韓造船廠接受訂單排得滿滿，中國造船廠新訂單也應接不暇。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)