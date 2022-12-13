廖嘉豪：內房股仍具回升條件

內地繼續擴大對房地產市場的支持，更多二線城市亦響應放寬樓市調控政策。中國證監會副主任近期表示，內地將加快房地產信託基金REITs市場中，保障性租賃住房項目的發展，考慮擴大REITs試點範圍，將市場化長租和商業地產領域(除基礎設施/新能源領域等)納入其中；較大型的的二線城市推出更多地方寬鬆政策：南京(將二套房的首期比例降低至30至40%)、武漢(對二環以外地區放開限購令)、廈門(放鬆區域限購令)等。

內地加大對發展商的流動性支持彰顯政策決心。REITs途徑的潛在擴大，將有利於購物中心和/或租賃公寓市場具領導地位的內房股，通過提供新融資渠道，具有股權性質(即符合去槓桿化；相對於其他工具是債務性質)，亦為具潛力的投資物業價值釋放價值。根據國家發改委要求，內地REITs產品發行要求：(1)預計股息收益率>4%；(2)資產淨值>10億元人民幣；(3)3年錄得正利潤或經營現金流記錄。

需求方面，更多二線城市放鬆樓市政策和加速重新開放，對促進復甦有正面作用。近期主要二線城市放鬆首期及限購令(可能還會有更多，但有待主要的一線城市放鬆政策)，以及優化防疫措施，可以為潛在的需求穩定(甚至復甦)創造條件。也就是說，由於重建收入/宏觀環境預期，並適應疫情後的新常態需要時間，預計12月的樓市銷售額或繼續疲軟(估計按年跌40%)，銷售額或待明年4月/5月將恢復正增長。

預計近期內房股近期股價或繼續具反彈潛力，因為全面的政策支持和預期，抵銷了疲弱的基本面。短期內，看到潛在的催化劑：(i)12月的中央經濟工作會議或公布支持方向；(ii)擴大執行信貸寬鬆政策(例如覆蓋陷入困境的發展商)；即使由於仍受制於防疫措施，基本的銷售恢復可能需要時間，但行業估值即2023年預測市盈率5.8倍，現價較每股資產淨值折讓65%，股息率達5.4厘，緩衝了盈利風險。短期反彈或主要由兩類內房股帶領，一是非國有企業，由於估值低殘。二是物業管理股，因為投資評級或被調高，他們的資產負債表風險下降、經營現金流呈正數，2021-24每股盈利年複合增長率或達13%。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪