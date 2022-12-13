道指升528點　紐油高收3%

●踏入亞洲時段，美匯指數升至105；港匯見7.774；離岸人民幣(CNH)報6.9849；美元兌日圓處137.5；歐元報1.0542，英鎊報1.2272。金價處1,781.92美元。布油報78.1美元，紐油報73.48美元。比特幣升0.8%，報1.72萬美元。道指期貨跌30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水20點。

●道指收報34,005點，升528點或1.58%；標指收報3,990點，升56點或1.43%；納指收報11,143點，升139點或1.26%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報19,330點，跌132點。

●即月恒生指數夜期收報19,362點，跌80點，低水102點，成交13,999張。

●紐約期油收報每桶73.17美元，升2.15美元或3.03%；倫敦布蘭特期油收報每桶77.99美元，升1.89美元或2.48%。

●紐約期金收報每安士1,792.3美元，跌18.4美元或1%。

●英國富時100指數收報7,445點，跌30點或0.41%；德國DAX指數收報14,306點，跌64點或0.45%；法國CAC指數收報6,650點，跌27點或0.41%。

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