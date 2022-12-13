【高盛推介】美團重上180元 資金吸納好倉
2022年12月13日 11:16
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團周一(12日)跌幅顯著，收市跌約6.9%。周二(13日)輕微低開約0.1%後反彈並重上180港元水平。現報183.6元，升約4.7%。有券商指內地調整部分防疫措施，料電商行業或會以較慢的速度復甦，並看好美團，給予「買入」評級。
觀察個股輪證資金流向，可見周一資金轉向趁低吸納好倉，錄得約3,740萬元資金流入。淡倉於上周三(7日)至上周五(9日)共錄得約6,980萬元資金流入淡倉後，周一獲資金轉向沽出。
觀察港股通資金流向，則見北水周一轉向沽出美團，錄得約2.7億元資金淨賣出。
美團購22951，行使價250元，2023年2月23日到期，實際槓桿6.7倍，高槓桿、低面值。
美團購28333，行使價210元，2023年5月25日到期，實際槓桿4.0倍，貼價。
美團牛64891，收回價170元，行使價167元，換股比率500，槓桿比率11.4倍，市場上首三高槓桿貼牛之一。
美團沽29320，行使價148.8元，2023年3月30日到期，實際槓桿3.6倍，貼價、低街貨。
美團沽28058，行使價130元，2023年4月24日到期，實際槓桿3.4倍，低面值。
美團熊50525，收回價195元，行使價198元，換股比率500，槓桿比率10.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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