【高盛推介】港交所340元附近爭持　好淡倉部署

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所在上周五(9日)突破340港元，高見349元近4個月高位後周一(12日)回吐，收市跌約1.9%。周二(13日)開市隨即重上340元，高開約0.5%後曾倒跌，及後再度重上，現報339元，跌不足0.1%。有專業機構指今年下半年香港市場轉趨活躍，集資總額料可達到全年度的80%以上，並有望重返全球IPO市場三甲，以及料明年IPO市場將持續增長勢頭，集資約1,800億元。

觀察個股輪證資金流向，可見周一資金趁港交所回吐早前部分升幅時趁機轉向吸納好倉，錄得約700萬元資金流入。淡倉於上周二(6日)至上周五共錄得約1,930萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。

港交購23321，行使價400元，2023年2月23日到期，實際槓桿9.7倍，高槓桿、低街貨。

港交購24460，行使價360元，2023年3月27日到期，實際槓桿7.0倍，貼價。

港交牛64886，收回價300元，行使價298元，換股比率500，槓桿比率7.6倍，相近收回價牛證中街貨最低。

港交沽29273，行使價305.68元，2023年3月27日到期，實際槓桿6.2倍，少數中期輕微價外。

港交熊66518，收回價360元，行使價362元，換股比率500，槓桿比率15.5倍，高槓桿近熊。

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