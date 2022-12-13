景順：內地GDP明年有望「保五」　樓市望輕微反彈

有傳內地官方有意將明年經濟增長目標設定在5%或以上，景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭認為，明年中國國內生產總值(GDP)增長5%目標是「可實現的」，原因包括5%已稍低於中國的GDP中期目標介乎5.1%至5.7%，加上展望明年內地房地產業趨向穩定，以及內地經濟正走向復常，這些因素都有助推動達標。

他預計，由於防疫限制將出現快速鬆綁，推動國內消費顯著增長，有利電子和汽車等銷售，內地股市將是明年表現最好的資產類別。

內房方面，他表示，開始見到內地政府推出一系列措施穩定行業，惟民眾置業信心仍未見大逆轉。他相信，一旦內地經濟快速或較預期早重開，明年內房業或將見輕微反彈。再者，內地或將在明年減息一至兩次，為內房業帶來支持，整體行業明年前景料以穩定或輕微反彈為主，而非「V型」反彈。

不少在美上市中概股仍存在除牌風險，趙認為，風險已大致平息，正等待美國監管機構發表審計評估報告，方能得出最終結論。目前發展初步顯示，中美雙方都能談判出對方都滿意的結果，對在美國上市中概股而言帶來正面影響，除牌風險大大減低。同時，此事件將促使部分國企考慮來港上市，有利本港首次公開招股(IPO)市場，並看好港股前景。

景順首席全球市場策略師Kristina Hooper相信，基於供應鏈有所紓緩、房屋市場降溫及企業裁員消息頻出等因素，料美國通脹正緩和並開始低過預期，料這趨勢將持續，有助美國聯儲局放慢貨幣政策收緊步伐，甚至避過衰退。