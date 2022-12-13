達勢股份今起招股 CEO：主攻外送 疫情影響微

她指出，部分材料由中央廚房集中生產，在成本管控上具有優勢。首席財務官吳婷補充，隨着分店網絡擴張所帶來的規模效應，公司的議價能力提升，相信租金有下行空間，未來總成本佔收入比例呈下降趨勢。

今年上半年蝕9,547.5萬元人民幣，較2021年同期虧損2.05億元人民幣收窄。吳解釋，公司仍處於高速發展階段，主要是門店管理、資訊科技(IT)等投入所致，但強調已錄得經營溢利，未來亦會扭虧為盈。

截至6月底止，該公司共有508間門店，其中北京及上海店佔283間。王指出，未來會進一步開設分店，並進軍其他新市場，主要考慮當地的人口結構、消費水平等，又指上半年新市場分店佔比達47%。

該公司將於周五(16日)截止認購，全球發售1,135萬股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成，每股發售價46至50港元，最多集資約5.67億元。一手100股，入場費5,050.4元，預計在下周五(23日)掛牌。美銀證券為獨家保薦人。