燃料電池商億華通傳通過聯交所上市聆訊

據市場消息指，中國領先的燃料電池系統製造商、上海上市的億華通已通過聯交所聆訊，國泰君安及智富融資為聯席保薦人。

億華通主要為客車及貨車等商用車設計、開發並製造燃料電池系統及電堆(系統的核心零部件)。根據灼識諮詢報告，按2021年燃料電池系統總銷售功率計算，在中國燃料電池系統市場排名第一，市場份額為27.8%，而於2021年，燃料電池系統佔商用車新能源系統總銷量約0.8%，其餘總銷量則由鋰電池系統佔據。截至2022年6月30日，其燃料電池系統已安裝於工信部新能源汽車目錄中的80款燃料電池汽車上，位居行業第一。

億華通提供及出售具不同輸出功率的各種燃料電池系統型號，其產品涵蓋從30kW至240kW的廣泛範圍。自2016年推出首款商業化產品起，已累計向超過20家中國商用車製造商銷售超過2,900套燃料電池系統。其燃料電池系統安裝於中國多個城市運營的商用車上，包括北京、張家口、上海、成都、鄭州及淄博。

億華通2016年於新三板掛牌，實現中國氫能企業在資本市場零的突破，及後又在2020年登陸科創板，成為A股市場「氫燃料電池系統」第一股。