港新進富裕階層財富健康指數下跌　最憂通脹

嘉信理財香港發布「香港新進富裕階層財富健康指數2022」調查結果。結果顯示，在通脹持續上升和市場波動加劇的經濟環境下，香港新進富裕階層的整體財富健康受到宏觀經濟狀況的影響，指數整體得分普遍下降。整體財富健康指數為56.43分，較去年下跌2.70分，滿分為100。

香港新進富裕階層的財務信心比去年下降3.76%，對通脹的憂慮上升得最明顯，較2021年升8.2%，特別擔心對個人債務及對子女教育的影響。

此外，個人職業收入和穩定的家庭收入是香港新進富裕階層的主要信心來源，分別佔比49.4%及46.3%。調查又顯示，隨着年齡增長，充分的退休準備成為更重要的信心來源。

有55.1%年齡介乎55至65歲的年長新進富裕階層表示，退休準備充足是他們的首要信心來源，相較之下，24.3%年齡介乎18至34歲，和29.5%年齡介乎35至44歲的年輕新進富裕階層是這樣認為。

整體而言，擁有海外投資的香港新進富裕階層在財務上較其他新進富裕階層更有信心，當中約有15%對自己財務狀況感到更滿意。在沒擁有海外投資的香港新進富裕階層中，只有8.9%對自己財務狀況感更滿意。

擁有海外投資的香港新進富裕階層人數比例，今年上升至37%，較2021年的20%有明顯增長。分散投資以提高整體財務安全和獲得更高投資回報率是進行海外投資的主要動機。美國仍是香港新進富裕階層作出投資的主要海外市場，他們對美國的投資分配從去年9.7%增加一倍至19.7%。

個人流動資產減少和生活成本上升影響香港新進富裕階層的整體儲蓄和投資率，尤其令他們的投資減少。受訪者的個人流動資產與去年相比下降11.9%，每月儲蓄和金融產品投資分別下降4.8%和8%。

受訪者對理財顧問服務的需求仍強，特別是對同時需要管理家庭財富的新進富裕階層尤為重要。在擁有財務計劃的新進富裕階層中，23.7%聘請專業理財顧問。41.3%管理家庭財富的人有諮詢理財顧問意見，此比例在只管理自己財富的人之中只為25.1%。

嘉信理財香港董事總經理方碩穩指，愈來愈多的香港新進富裕階層均認同，理財規劃對於幫助他們做好財務準備，實現其人生目標非常重要。在目前情況下，獲得專業意見和建議較以往任何時候都更重要，這有助投資者在動盪的市場環境下，獲得有關長期和海外投資的清晰資訊，協助投資者保持正確方向。

是次調查探討年齡介乎18至65歲的新進富裕階層人士在投資觀念和行為上的轉變，受訪者每月收入介乎2萬至8萬港元，共訪問1,048名人士。