專家樓評：樓市出現「微妙」秩序改變

香港現在的經濟大局令人想起2003年的時候，情況相似，一樣是人心虛怯，氣氛十分悲觀，聽到好消息也不敢相信，甚至都會當了是壞消息。

2003年9月，當年筆者是一個商會的時任會長，有一次參加完商界的會議之後感到黑暗中有曙光，一向刻苦工作的我突然任性起來去了文華酒店，點了香檳及魚子醬為自己絕處逢生慶祝。當時筆者覺得慶幸的是感到內地的經濟動力啟動，香港會因此而受惠，結果自由行等一系列的措施向香港發放經濟能量，得到穩定收入就壓倒了一切的負面因素及悲觀情緒，當晚筆者回到家中撰寫了一篇文章予報館，內容是認為樓市很快會回升，從那天開始人們就稱筆者為「好友」。

「好友」要面對「淡友」的責罵，過去19年，筆者都是身體力行得到好的回報。過去幾年，香港人都不算生活得安樂，不同的天災人禍、社會運動、疫情、中美博弈及內地市場調節都不斷需要大家作出適應，香港股市及地產市場亦有了微妙的秩序改變，但筆者認為近期發生的不同事情，股市從谷底回升、內地防疫的放鬆及外交上中國化解了西方各國圍堵，經過一連串的改變後，內地正再次開始發放能量，而香港仍然保持金融中心的地位，大家必定會受惠。

筆者深將會再一次出現「穩定壓倒一切」，但切記市場雖然可能在不久後回復，但不會如昔日的資本社會老模樣，不同的企業都要適應不要再盲目擴張或者爭取不符合秩序的短利，祝各位明天會更好！

祥益地產總裁 汪敦敬