調查：逾5成會計及金融人士料明年港樓價續跌

澳洲會計師公會的一項最新調查顯示，近5成的會計和金融專業人士對香港的經濟前景持謹慎樂觀態度，其中有47%的受訪者料明年香港GDP將會實現增長。

有13%的受訪者預計經濟將在2023年保持平穩運行。根據澳洲會計師公會對香港經濟及商業前景的最新調查預測，明年經濟可能會扭轉2022年的跌勢，開始反彈。

有47%的受訪者相信香港經濟將會增長，信心主要來源於香港放寬本地的防疫措施，以及重返國際舞台與世界聯繫。

然而，超過5成受訪者預計明年樓價將持續下跌，看淡房地產市場前景。當中有59%預計對旅遊業依賴甚高的零售商鋪價格將會下跌。

澳洲會計師公會2022年大中華區分會會長黃以東表示，政府可以考慮檢討對房地產交易徵收的額外印花稅，並製定促進旅遊業發展的計劃。

不少企業計劃在明年採取保守的經營策略，重點關注營運效率和成本管理。四成受訪

者預計公司將會凍結人手，而有31%則有擴招增聘計劃。有47%的受訪者預計明年會增加薪酬。人才短缺(42%)將會是明年企業面臨的最大挑戰，其次是政策和監管變動(32%)以及需求疲軟(30%)。

黃認為，內地公布「新十條」對防疫措施進行優化完善，釋放出「穩經濟」、「促增長」的信號，有助於增強投資者及企業對中國經濟復甦前景的信心。內地加快復工復產，對香港的經濟發展息息相關，有積極的正面影響。

他指出，港府放寬防疫措施，對旅遊零售都有正面的推動作用。12月是傳統消費旺季，因為聖誕節及假期有助刺激市民消費意欲，利好餐飲業及零售行業等，覺得政府這個措施其實頗合時宜，對香港經濟應有正面及積極作用。

對於中港通關對本港經濟前景的影響，黃相信通關會有部分即時顯現的好處，首先是經常往來內地的專業人士和商務旅客，可以恢復前往內地從事業務。其次是來港旅客增加，令各個行業得益包括旅遊零售財經等。從長遠來講，通關有助對吸引人才來港，緩解企業人手短缺的挑戰。