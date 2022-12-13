道期升29點 油價升逾1%
2022年12月13日 16:11
東網電視更多新聞短片
●美匯指數報104.88；港匯見7.7736；離岸人民幣(CNH)報6.9850；美元兌日圓報137.48；歐元企1.0557，英鎊處1.2277。金價報1,790美元。布油報79.24美元，紐油報74.22美元。比特幣企1.7萬美元水平。道指期貨升29點。
●市後關注點
18:00 歐元區12月ZEW經濟景氣指數
19:30 美國11月全美獨立企業聯盟(NFIB)中小企樂觀程度指數
21:30 美國11月消費物價指數(CPI)
●恒生指數全日收報19,596點，升132點或0.68%；國企指數收報6,654點，升26點或0.4%；科技指數收報4,223點，升30點或0.73%。主板成交1,240億港元。https://bit.ly/3UT59t2
-富力地產曾瀉15%，公司澄清無就張力保釋提供保證金。
-燃料電池商億華通傳通過聯交所上市聆訊。
-達勢股份今起招股，CEO：主攻外送，疫情影響微。
-滙研料小鵬汽車於2024年將實現正現金流。
-港交所：虛擬資產期貨ETF保證金利率將定為30%。
●滬綜指收跌2點，次新股挫近3%，船舶製造股跌1.5%；而地產股升0.2%，金融股升0.6%。https://bit.ly/3YfNRt8
●中國經濟：
-內房見曙光？物管板塊掀「撳錢」潮救亡。
-景順：內地GDP明年有望「保五」，樓市望輕微反彈。
-易綱指建設現代人行制度，要完善貨幣政策體系等。
-美國對中概股審計評估報告或今年底出爐。
-瑞銀料內地今年底信貸增速企穩，明年或小幅放緩。
-渣打丁爽：明年下半年內地消費潛力將會大爆發。
-傳內地正制定規模萬億人民幣半導體產業扶持計劃。
●沙特能源大臣：兩大因素左右明年油價走勢。
●高盛：黃金具實質需求，長遠將跑贏比特幣。
●加密貨幣：
-FTX始創人在巴哈馬被捕，將引渡到美國受審。
●續發疫財！輝瑞料2030年新冠疫苗潛在收入仍達千億。
●美股：
-標指有望大漲10%？摩通話今晚要睇實美國呢個數據...
-科技女股神料聯儲局快將「轉鴿」，明年股市有運行。
●裁員潮：
-傳高盛計劃裁員至少數百人，為未來1年不確定做準備。