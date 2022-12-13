【產經直播】防疫再放寬　港股年底目標望...？

美國11月通脹即將出爐，會如何左右今晚(13日)美股走勢？至於港股，恒指周二(13日)低開5點後反覆向上，最多升244點，收市升132點，報19,596點，成交縮至1,240億元。港府再放寬防疫限制，恒指年底目標可以望幾高？

港府宣布，市民周三(14日)起毋須再掃安心出行，疫苗通行證亦會取消黃碼，市場更傳出中港最快明年1月上旬通關，消息刺激一眾本地零售及餐飲股向上。未來防疫措施或陸續放寬，本地零售及餐飲股可否睇高一線？邊隻值得留意？

有傳美國監管機構對中資公司現場審計後的評估報告，最快可能在年底出爐。消息對中概股孰好孰壞？股民應唔應該預先部署相關股份？

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