仲量聯行：明年核心區街舖租金料反彈最多10%

今年整體樓市氣氛回落，除優質貨倉外，工商舖物業租售價普遍下跌，仲量聯行認為，若內地及香港繼續逐步放寬防疫措施，明年下半年商用物業租售市場均可望改善，其中核心區街舖租金料可反彈5至10%。

該行香港商舖部資深董事陳永慧表示，2022年核心街舖租金下跌10.6%，租金已較2014年第三季高峰期低約75.5%，而今年優質商場租金則僅下跌5.2%。由於訪港旅客尚未恢復，核心街舖仍面對空置壓力，令空置率進一步升至16.6%。

隨着下半年疫情回穩，租戶重拾信心在多區物色商舖，餐飲業的租賃需求仍然強勁，藥房於過去數月亦開始重返核心街舖。預計當訪港旅客恢復及內地與香港通關後，商舖市場有望出現較顯著復甦，預期明年核心街舖租金上升5至10%，優質商場租金則持平或上升最多約5%。

至於寫字樓市況亦料將回穩，仲量聯行商業部資深董事郭禮言表示，當全面開關後，將令內地及跨國企業的租賃需求回升，近期的「跨境保險通」及正蓬勃發展的生物科技業，對寫字樓市場會帶來正面影響，將帶動寫字樓市場可望錄得正吸納量。

截至11月底，整體甲級寫字樓空置率由去年底的9.4%，上升至約11.6%。不過，整體甲級寫字樓租金保持相對穩定，首11個月僅回落3.3%。由於明年寫字樓新供應將高達300萬方呎，整體空置率料將持續上升，但預期明年整體租金將呈橫行走勢，只是部分地區因新供應增加而面對下調壓力，其中灣仔/銅鑼灣、港島東及九龍東租金料有最多約5%跌幅。