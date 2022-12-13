防疫鬆綁餐飲收租股炒高 想「掃貨」不妨先睇專家點講...
2022年12月13日 18:35
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明日起市民毋須再掃「安心出行」，一眾「本地薑」餐飲股及地產收租股隨即安心開派對，這是否代表股民可以「安心掃貨」？華晉證券資產管理投資總監馮宏遠表示，市場對於防疫措施持續放寬有一定憧憬，但當這些憧憬逐步化為現實，加上資金湧向二、三線股份，大市升幅還有多少難以判斷。
他相信臨近年底基金經理會粉飾櫥窗，港股年尾之後或回吐，又提醒過去數周港股已大幅飆升，就算之後出現2,000點以上調整也屬正常，建議投資者先行鎖定一部份利潤，持倉六七成或較為合適。
馮宏遠表示，除非疫苗通行證也一併取消，否則取消掃安心出行對本地餐飲股的業績幫助有限，畢竟過去兩三年市民已習慣使用安心出行。相對於餐飲股，他更看好希慎興業(00014)領展房產基金(00823)等商場收租股。至於六福集團(00590)等預先炒通關的股份還有追落後空間，其中金飾股以估值計還處於過去5年峰值的約一半，並看好澳門博彩股。
他亦提醒，內地政策經常改變，當地放寬防疫措施後，初期確診個案無疑會急升，但當局容忍確診個案升多少仍屬未知之數。