港交所將推雙幣股人民幣櫃枱　料明年上半年開展

在雙櫃台模式下，香港交易所將優化相關交易及結算安排，讓投資者可以互換同一個發行人發行的港幣櫃台及人民幣櫃台證券。為提升人民幣櫃台的流動性及收窄兩個櫃台之間的價差，香港交易所將引入雙櫃台莊家機制，待相關法例經立法會通過後，從事流通量供應活動的市場莊家在進行特定交易時可以豁免印花稅。各項新措施亦將為後續內地投資者通過港股通交易以人民幣定價的證券做好前期準備工作。

香港交易所首席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁表示，推出港幣-人民幣雙櫃台模式及雙櫃台莊家機制是我們市場發展的重要舉措。配合我們的其他市場舉措，這一安排將有助吸引更多雙櫃台證券在香港上市，與我們現有的中國產品發揮良好的協同效應。香港交易所致力於積極推動人民幣國際化進程和不斷提升香港作為全球領先離岸人民幣中心的地位。

現行的上市、交易、結算及交收安排亦將大致適用於雙櫃台模式下的人民幣櫃台證券。香港交易所將適時公布雙櫃台模式的實施日期以及符合納入莊家機制的合資格雙櫃台證券名單。