港府留2億元作綠色金融培訓　申請者最多可獲1萬資助

隨着綠色金融市場規模擴大，港府推出為期3年的綠色和可持續金融培訓先導計劃，以培育本地相關人才。財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，港府已為計劃預留2億港元，申請者將在完成計劃下的合資格培訓及資歷後發放，資助上限為一萬元，日後會密切留意市場發展、業界反饋、計劃運作情況等，再檢視計劃制定。

有關資助只限本港居民申請，並分從業員及準從業員兩類申請者，前者可以是金融服務從業員，或其崗位或職責涉及GSF元素的非金融服務從業員，最多可獲發課程的80%費用；後者包括修讀工商管理、金融、環境學、科學、科技及公共政策的全日制或兼讀制大學生或大專院校學生，以及深造學位人士，全日制學生申請人可獲發課程的100%費用。若課程費用超出資助上限，亦只會獲發一萬元。

陳氏指出，2021年綠色和可持續債務總額達560億美元，按年增加4倍，反映市場規模漸大，相關人才空缺多。有關資助上限已考慮到政府財政狀況及市場目前課程的平均收費。留意到現時不少金融機構內部有向從業員提供課程資助，惟資助額度或未能覆蓋課程費用，而令業界人士對進修卻步，認為港府提供資助能對業界進修起鼓勵作用，從而加大本港的人才庫。

該計劃目前涵蓋19個課程，包括市場現時主要認證環境、社會及管治(ESG)分析師、歐洲金融分析師聯合會(EFFAS)的ESG分析師認證(CESGA)課程。陳氏指，課程的名單仍在擴充中，冀覆蓋不同板塊。

香港金融管理局市場發展處主管許懷志指出，計劃申請者必須為本港居民，但無限制申請者完成課程後須留港從事相關業務。另外，本港正制定銀行專業認證計劃，為銀行業界從業員而設，擬明年推出。