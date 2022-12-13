銅鑼灣商舖空置率僅5.71%　有年花租客短租街舖

本港早前放寬入境隔離措施至「0+3」，吸引更多商務及旅遊人士訪港，刺激零售及餐飲消費。據中原(工商舖)統計，11月5大核心消費區商舖空置率中，仍以銅鑼灣只約5.71%最低，而比較去年同期，則以中環空置率按年減幅約1.42個百分點最大。

該行商舖部董事黃偉基表示，據該行資料顯示，上月五大核心區商舖空置率窄幅上落，當中，銅鑼灣持續表現最佳，而對比2021年11月空置率只增約0.76個百分點，按月輕微上升約0.1個百分點。

黃續指，聖誕新年假期將至，11至12月向來為應節行業租舖高峰期，其中銅鑼灣更是較受歡迎的地區，近期市場亦錄得年花及利是封店租客短租個案。市場消息指，位於銅鑼灣駱克道520號地舖，面積約1,050方呎，獲年花租客短租約兩個月，市場估計月租約8萬元。而毗鄰的駱克道519號地舖亦獲利是封店短租約兩個月，市傳月租約10萬元。

至於中環11月商舖空置率約12.87%，對比10月微跌約0.02個百分點，按年亦減少約1.42個百分點。灣仔區則為5區中舖位空置率最高，最新錄得約13.32%，按月遞增約0.04個百分點，但比較2021年同期則低約1.06個百分點。

九龍區方面，旺角區表現較好，他稱，該區11月商舖空置率按月下跌約0.1個百分點至約8.67%，對比去年同期亦減少約0.42個百分點，相信是由於旺角區零售及餐飲元素較多，吸引不少人流前往消費及用膳，舖租叫價亦相對合理，有中、大型商戶進駐之餘，亦獲初創或小型店舖青睞。尖沙咀區最新商舖空置率約10.77%，按月上升微升約0.08個百分點，按年高約0.71個百分點。

黃指，市場期待政府將實施「0+0」入境措施，如於今年底前可正式落實，將為香港吸引一波外來消費力，預料商戶開業信心會陸續增強，商舖空置率會逐步改善。