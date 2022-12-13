東涌外籍業主回故國賣樓　揸7年料蝕使費離場

美國議息前夕，二手業主「輸少當贏」，部分寧願蝕使費出貨。東涌東環業主打算返回原居國家，累減100萬元，以620萬元沽出兩房戶，持貨逾7年帳面只賺12.7萬元，連使費料虧蝕約10萬元離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯利元亨表示，薄扶林置富花園8座中高層G室，實用面積約588方呎，為區內罕有三房放盤，獲區內用家斥約685萬元承接，呎價約11,650元，原業主於2009年7月以約360萬元購入，轉手帳面獲利約325萬元，物業升值約90%。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角海峰園崇峰閣頂層連天台單位，實用面積約620方呎，連有約600方呎天台，兩房間隔，望部分海景，終以1,160萬元成交，呎價約18,710元，原業主早兩個月前叫價達1,300萬元，減價140萬元成交，減幅約11%。

●中原李偉寧透露，白居二帶動整體二手交投氣氛，柴灣居屋樂軒臺4座中層H室，實用面積約564方呎，三房間隔，望部分海景，獲白居二以489萬元購入，呎價約8,670元。

●美聯李聖智指，柴灣杏花邨5座高層2室，實用面積約596方呎，三房間隔，今年8月以約1,000萬元放盤，於過去多次連環減價，10月份已大幅減價至約850萬元，而最終以830萬元成交，呎價約13,926元。

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九龍區

●香港置業胡國安指，九龍灣德福花園12月暫錄2宗買賣，按月減少約80%，屋苑I座極高層兩房戶，實用面積約515方呎，以600萬元放盤約半年，由於需要步行一層樓梯至單位，減價70萬元，獲區內客以約530萬元承接，呎價約10,291元，低市價約2%。

●世紀21富山劉倩彤透露，新蒲崗居屋采頤花園12座中層K室，實用面積約449方呎，兩房設計，今年年中未補價第二市場叫價568萬元，減價87萬元，減幅約15%，以481萬元成交，呎價約10,713元。

●中原麥少基表示，何文田御龍居2座低層F室，實用面積約767方呎，套三房間隔，另設工人套房，享街景，買賣雙方議價後，以1,025萬元易手，呎價約13,364元，原業主於2004年以385萬元購入，持貨約18年帳面獲利640萬元離場。

●利嘉閣陳炳南稱，西南九龍匯璽2A期1B座高層E室，實用面積約350方呎，一房連衣帽間設計，新買家一直有意在九龍區置業，睇樓多時，見樓價下跌，連租約以735萬元購入，呎價約21,000元，原業主一手購入，持貨約5年帳賺98.68萬，升值約15.5%。

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新界區

●美聯李錦榮指，東涌東環2B座中低層3室兩房戶，實用面積約479方呎，原業主回國，開價720萬元放盤數月，上月減至640萬，商務客為近機場置業，趁通關前以620萬元入市，呎價約12,944元，原業主持貨逾7年帳賺12.7萬元，連使費料虧蝕約10萬元。

●美聯李貫甡表示，青衣區12月已錄得超過45宗二手買賣，藍澄灣5座高層F室，實用面積約488方呎，兩房間隔，區外客觀望多時，睇樓後決定趁低入市，議價43萬元，最終以545萬元成交，呎價約11,168元。

●中原范德輝稱，青衣海欣花園3座高層C室，實用面積約511方呎，兩房間隔，8月開價830萬元，累減132萬元或約16%，終以698萬元沽出，呎價約13,659元，成交價亦屬同類型單位近年新低，新買家為荃灣區租客。

●中原呂宗霖表示，荃灣愉景新城12月錄約8宗買賣，已追平上月全月，平均實用呎價回落約3%至約13,085元，該盤8座高層D室，實用面積約600平方呎，套三房間隔，享山景，去年6月放盤，累減215萬元或約23%，以735萬元沽出，呎價約12,250元。

●美聯陳偉明指，荃灣麗城花園3期4座低層D室，實用面積約728方呎，套三房間隔，享海景，開價880萬元，放盤半年，見樓市淡靜，終劈價118萬元， 速獲外區上車客以762萬元承接，呎價約10,467元。

●中原丘漢偉表示，荃灣綠楊新邨C座低層8室三房戶，實用面積約582方呎，3月開價820萬元，11月減至650萬元，數月前原業主已移民，即擴大議幅，同區業主賣樓翌日帶票睇樓，即場洽購，減至630萬元成交，呎價約10,825元，做價回到2017年水平。

●祥益古文彬透露，屯門豐連2座低層D室，實用面積約278方呎，一房間隔，獲區外租客承接，原業主增加議幅，累積減價76.2萬元，上述買家以413.8萬元購入自用，呎價約14,885元，原業主於2019年以約405萬元購入，扣除使費料微蝕離場。

●祥益黃文樂指，屯門居屋兆隆苑高層11室，實用面積約385方呎，區內首置客見單位位於高層，而且附裝修，收樓後不用支付額外開支即可入住，加上原業主增加議幅，累積減價達55萬元，已補價自由市場以345萬元即睇即買，呎價約8,961元。

●中原馬斯力表示，白居二積極入市，天水圍居屋12月累錄約32宗買賣，屏欣苑暫錄12宗成交，包括C座高層10室，實用面積約376方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價410萬元，減價32萬元，獲白居二以378萬元承接，呎價約10,053元。

●祥益林家倫稱，天水圍居屋天盛苑A座低層2室，實用面積約601方呎，三房間隔，區內綠表客有意換購面積較大的單位，考慮熟悉該區環境，原業主亦有意換樓，減價22萬元，未補價第二市場以438萬元沽貨，呎價約7,288元。

●中原王勤學稱，元朗區過去的周末錄得9宗二手買賣，包括世宙2座高層G室，實用面積約428方呎，兩房間隔，開價628萬元，最終以620萬元易手，呎價約14,486元，原業主於2019年9月以710萬元買入，持貨約3年帳面蝕90萬元，期內貶值約13%。

●中原透露，元朗朗城滙2座中層A室，實用面積約487方呎，兩房間隔，開價760萬元，議價後以743.8萬元沽出，呎價約15,273元，原業主於2019年2月以773.1萬元買入，持貨約3年帳面蝕29.3萬元，期內貶值約3.8%。

●中原蘇哲熙指，元朗YOHO Midtown第3座中層A室，實用面積約443方呎，兩房間隔，8月份開價810萬元放盤，期內共減五口價，以722萬元沽出，呎價約16,298元，新買家為外區上車客。

●中原劉德興稱，粉嶺及上水區12月暫錄約26宗二手買賣，按月升約86%，粉嶺居屋景盛苑暫錄約2宗，包括C座低層14室，實用面積約438方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價約290萬元，議價後以270萬元易手，呎價約6,164元，新買家為白居二。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑K座中層6室，實用面積約650方呎，套三房間隔，未補價第二市場叫價678萬元，放盤兩個半月，減價約8.6%，以620萬元沽出，呎價約9,538元，原業主於2017年12月以635萬元購入，持貨約5年帳面蝕15萬元。

●中原侯惠良透露，沙田居屋愉翠苑J座中層4室，實用面積約650方呎，三房間隔，未補價第二市場開價約640萬元，減價至520萬元易手，呎價約8000元，累減120萬元，新買家為白居二買家。

●世紀21奇豐李仕明指，大圍盛世3座南翼低層C室，實用面積約958方呎，套四房間隔，望市景，放盤兩個月，叫價1,738萬元，累減200萬元，成交價1,538萬元，減幅約11.5%，呎價約16,054元。

●世紀21奇豐胡佩碧稱，馬鞍山迎濤灣A座低層D室，實用面積約506方呎，兩房間隔，放盤兩個月，原先叫價678萬元，減價28萬元，最後以650萬元成交，減幅約4.1%，呎價約12,846元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山迎海‧星灣御23座高層D室，實用面積約498方呎，兩房間隔，望市景，原先叫價800萬元，放盤5個月，調整售價至760萬元成交，減幅5%，呎價約15,261元。

●世紀21奇豐張翠珊指，馬鞍山新港城K座中層7室，實用面積約363方呎，兩房間隔，放盤3個月，當時叫價640萬元，減87萬元，成交價553萬元，減幅約13.6%，呎價約15,234元。

●中原梁偉健表示，馬鞍山新港城12月暫約11宗買賣，包括E座中層3室，實用面積約363方呎，兩房間隔，7月放盤時開價約688萬元，議價後減價158萬元以530萬元易手，呎價約14,601元，新買家為區內分支家庭客。

●中原胡耀祖透露，馬鞍山區12月暫錄約39宗二手買賣，按月升約77%，翠擁華庭3座高層A室，實用面積約702方呎，套三房間隔，開價約815萬元，雙方議價後以813萬元易手，呎價約11,581元，新買家為用家。

●利嘉閣梁敬嚴表示，將軍澳慧安園4座中層F室，實用面積約502方呎，三房間隔，望山景，叫價約660萬元放盤，近日獲買家洽購，最終累減約70萬元，以590萬元易手，呎價約11,753元，成交價屬同類型單位近期低位。

●美聯林健偉稱，將軍澳天晉I第3座中高層D室，實用面積約536方呎，兩房間隔，外區上車客睇樓兩次，放盤叫價975萬，經議價後降至945萬元成交，減價約30萬元，呎價約17,631元，原業主於2017年10月斥資860萬元購得，帳面升值約一成。

●美聯余偉峰指，將軍澳君傲灣1座低層K室，實用面積約668方呎，套三房間隔，享內園景及泳池景，最初開價920萬元，最終減價45萬元或約5%，以875萬元獲承接，呎價約13,099元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳公屋寶林邨寶寧樓中層34室，實用面積約355方呎，兩房間隔，6月於未補價第二市場放盤叫價280萬元，近日調整叫價至220萬元，現獲買家以199萬元承接，累減約27%，呎價低見約5,606元，屬近年低位。

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