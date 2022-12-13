西方難禁俄油出口　9成原油向亞洲銷售

歐盟本月5日正式禁止進口俄羅斯原油後，隨即影響一批俄油去向。外媒報道，俄羅斯在9日為止的一周，有近90%原油改運亞洲，而中國、印度與土耳其就成俄油的「大客」。隨着中國持續優化防疫政策，美銀最新預期，布蘭特期油明年有機會重上每桶100美元，意味油價後市有望走強。

據外媒引述船舶追蹤數據顯示，截至12月9日的一周內，途經蘇彝士運河運往印度、中國等國的每日出口原油，急增46.8萬桶至345萬桶，佔該周由俄羅斯港口出口的原油總量高達89%。

值得留意的是，中國、印度與土耳其經已成為歐盟制裁俄油後的最大買家。數據顯示，截至本月9日止的四周，運往這3國的俄油量攀升至日均273萬桶，亦即較俄烏戰爭前高出逾3倍。與此同時，據報俄羅斯為了保障自身原油運力，已經提出和印度合作建造甚至租賃印度大型油輪，以便繞過歐盟的「限價令」。

菲律賓考慮建造核電廠

另邊廂，美銀首席大宗商品策略師Francisco Blanche指出，由於明年原油需求和價格走勢很大程度依賴中國和印度的強勁需求增長，所以油價再跌空間不大；又認為就算沙特阿拉伯因應油價調整產量，美國最終都會介入干預，直指西方國家對俄油採取的限價措施影響有限，因俄羅斯根本沒有被迫削減供應量。

不過，油價高企對不少東南亞國家的考驗尤甚，促使他們使用更多新能源。其中菲律賓據報正考慮重啟在巴丹半島建造核電廠，且計劃明年聘請第三方檢查重啟的可行性。目前煤電佔菲律賓電力供應比例高達60%，天然氣則佔17%。