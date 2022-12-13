黃明偉籲「特專科技」上市制度降門檻　增香港競爭力

為吸引先進科技公司在港上市，香港聯交所正就「特專科技」上市制度進行市場諮詢。香港上市公司商會總幹事黃明偉表示，商會歡迎有關當局吸引更多不同公司在港上市，豐富本港資本市場，惟認為門檻過辣，期望聯交所在收集市場意見後，能下調市值門檻要求，憂慮香港的競爭力不及其他市場，令企業會選擇其他門檻要求較低的市場。

聯交所建議，已商業化的企業其年收入至少達2.5億元，市值80億元，未商業化企業市值要求至少150億元。黃氏指出，在地緣政治角力下，內地積極發展科技，香港有需要發揮融資平台功能。不過，目前建議的市值門檻過高，特別是在目前市況低迷下，更難符合有關要求。

他提到，上海證券交易所科創板要求企業上市門檻15億元人民幣，而聯交所的要求明顯較高，建議將商業化公司上市時預期最低市值由目前提出的80億元，降至50億元。

至於GEM板(前稱創業板)活化方面，他指出，特專科技上市制度出台，為科技企業提供融資平台，期望GEM能成為傳統的中小型企業的集資平台，從而將本港建設成不同層次的資本市場制度，便利不同發展階段的公司透過資本市場進一步發展業務。