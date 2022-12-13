新盤UPDATES：年底淡季 僅一手貨尾應市
2022年12月13日 21:25
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臨近聖誕，屬傳統樓市淡季，發展商亦暫緩推盤，一手成交以貨尾為主。其中，旺角項目將於周六以價單形式發售8伙。
●沙田大圍站柏傲莊I現樓單位首度曝光
近期開始交樓的新世界發展(00017)沙田大圍站上蓋柏傲莊I，周二(13日)有現樓單位首度曝光。最新曝光的單位屬城門河景樓王、2A座中層B室，實用面積754方呎，採三房連套房間隔，外望城門河景色。該單位客飯廳以長形開則，外連22方呎露台。廚房採梗廚設計，提供窗戶。三個睡房均與客廳同向，外望同一景色，當中主人睡房更外連16方呎工作平台。
●旺角利奧坊‧壹隅周六賣8伙
新盤交投疏落，發展商推盤步伐放慢。恒基地產(00012)旺角利奧坊‧壹隅，周二(13日)上載最新銷售安排，落實周六(17日)以價單及先到先得形式發售8伙。上述包括6伙一房單位及2伙兩房單位，實用面積分別為267方呎及383方呎，折實價介乎553.38萬至857.62萬元，折實呎價約20,726至22,924元。另享有樓價2%或3%的現金回贈。
●西南九龍維港滙II兩房1,187萬元沽
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周二(13日)售以1,187.9萬元售出6座7樓B室，實用面積490方呎，兩房間隔，呎價約24,243元。
●元朗PARK YOHO Bologna開放式戶售426萬元
新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna，沽出第8B座8樓D室，屬實用面積279方呎的開放式戶，成交價426.91萬元，呎價約15,301元。資料顯示，該盤至今累計沽出約118伙，套現逾7.5億元。