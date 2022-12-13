新盤UPDATES：年底淡季　僅一手貨尾應市

臨近聖誕，屬傳統樓市淡季，發展商亦暫緩推盤，一手成交以貨尾為主。其中，旺角項目將於周六以價單形式發售8伙。

●沙田大圍站柏傲莊I現樓單位首度曝光

●旺角利奧坊‧壹隅周六賣8伙

●西南九龍維港滙II兩房1,187萬元沽

●元朗PARK YOHO Bologna開放式戶售426萬元