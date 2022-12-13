【蝕賣遍地】黃大仙樓王4年貶2成　淘大細戶傳3年蝕百萬

本港息口趨升，業主恐樓價再跌，不惜蝕讓以加快出貨。周二(13日)市場單日再現至少8宗損手二手成交。其中，黃大仙現崇山四房單位，累劈450萬元沽出，約4年帳面貶值約22.5%。

利嘉閣李嘉輝表示，上址為2座中層D，實用面積約963方呎，早前以「平手價」2,000萬元放售，終連租約售1,550萬元，呎價約16,096元。單位於2018年購入，帳蝕450萬元。

東九龍指標屋苑牛頭角淘大花園都要蝕賣。市場消息透露，該盤一個實用面積約375方呎單位，市傳售500萬元，呎價約13,333元，約3年帳面貶值近百萬元。

元朗二手市連錄蝕讓。中原王勤學稱，世宙2座高層G室兩房戶，實用面積約428方呎，以620萬元易手，呎價約14,486元，原業主於2019年9月以710萬元買入，持貨約3年帳面虧蝕90萬元。

蝕使費情況趨普遍。美聯李錦榮指，東涌東環2B座中低層3室兩房戶，開價720萬元放盤數個月，有計劃在機場置業的商務客，通關前以620萬元入市，呎價約12,944元，原業主持貨逾7年帳賺12.7萬元，連使費料蝕約10萬元。

移民盤樓價跌幅更大。中原余俊文表示，荃灣麗城花園1期1座高層A室，三房改兩房間隔，原業主移民，累減220萬元，以620萬元沽出，呎價約9,627元，做價重返2017年。利嘉閣巫嘉露指，天水圍慧景軒3座低層移民盤，減價73萬元，成交價547萬元，呎價9,927元跌穿萬元水平。

將軍澳日出康城屋苑情況相若。利嘉閣黃金欽透露，LP6第5座中低層A室，實用面積約658方呎，三房間隔，望海景，叫價1,250萬元放售，減價265萬元，以985萬元沽出，呎價約14,970元。原業主於2018年以約1,053萬元購入，持貨約4年轉手，帳面蝕約68萬元。