姚嘉仁：香港市場估值吸引　南向ETF通成交額趨升

今年中港兩地互聯互通機制有多項突破，包括交易所買賣基金(ETF)通、利率市場的「互換通」等。香港交易所首席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁在公司播客(Podcast)節目中形容，今年是「Year of Connect」(互聯互聯之年)，部分項目已發生，同時亦有「好消息」即將發生，亦準備迎來更多具開創性的完善升級。互聯互通將為國際投資者進入內地市場或內地投資者進入國際市場提供更多便利，而香港作為連接中國與世界的超級聯繫人角色將更加無可取代。

他提到，隨着市場出現調整，加上香港市場的估值對很多內地投資者來說非常吸引，內地投資者對香港市場的興趣愈來愈濃厚。以ETF納入互聯互通為例，自今年7月推出以來，南向交易的日均成交額持續上升，11月的日均成交額已超過20億港元，環比上升116%，並較推出的首月增加超過8倍，反映市場對香港交易所提供的產品有很大的需求。

中國證監會今年9月宣布，下一步計劃將在港上市的外國公司納入滬深港通。姚氏認為。外國公司納入港股通意義重大，因為內地投資者一直不能通過簡單直接的方式投資於海外或外國公司。當外國公司納入港股通後，內地投資者將可以透過互聯互通機制便捷地直接投資於這些公司。從這角度來看，此舉能便利內地投資者。

他又指，中國市場正在快速發展，已經成爲一個不容忽視的龐大市場。隨國際投資者擴大他們的中國投資組合，將需要更多工具來管理資金流動性，以及相關的外匯風險、市場風險和操作風險。港交所希望為投資者提供一站式的服務，包括交易、報價、結算和進行各種風險管理。當投資者在港使用的服務越多，享有的靈活度就越大，加上本港市場的產品非常多元化，能夠幫投資者降低風險，同時是港交所建設「面向未來的領先市場」的一部分。